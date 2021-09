IVANA ŠOPIĆ PRVI PUT PRIZNALA JAVNO: Janjuš mi je bio NAJVEĆA GREŠKA, Karić i ja smo PRAVILI BEBU nakon Zadruge!

Ivana Šopić postala je poznata u "Zadruzi 3" po dugačkom jeziku, ali i vezama sa Filipom Đukićem, tada oženjenim Markom Janjuševićem Janjušem i Stefanom Karićem!

foto: Printscreen/Pink

Šopićka do sada nije pričala o privatnom životu, a sada je otvorila dušu i otkrila sve što niko nije znao o njoj.

- Kad sam dobila poziv za "Zadrugu 3", to sam doživela kao veliki izazov. Razmišljala sam da mogu mnogo da izgubim, ali i da dobijem. Rekla sam sebi: "Pa, Ivana, nisi tolika pi*ka da ne smeš." Preko noći sam potpisala ugovor. Ušla sam puna entuzijazma i samopouzdanja, ali rijaliti mi je pokazao da ko visoko leti, nisko pada. Mislila sam da su unutra hijene, veliki psiholozi, a kad sam shvatila da sam nekoliko jakih rijaliti igrača vratila na mesto, poletela sam. Verovala sam da ću uspeti manipulacijom da obrlatim ljude kada pogrešim. Međutim, ne možeš narod da obrlatiš, a ni video-klipove - kaže Ivana, aludirajući na svoju vezu sa tada oženjenim Janjušem.

Pre nego što je smuvala košarkaša, Šopićeva se zabavljala sa Filipom Đukićem.

- Zapao mi je za oko jer je bio drugačiji, urban, moderan... Bila je to kratka ali slatka priča. Uprkos užasnim svađama koje smo imali, mislim da je dobar čovek. Raskinuli smo kad sam ga nazvala "fićfirić" i rekla mu da nije dovoljno jak muškarac za mene. Ponizila sam njegovu muškost, to nije trebalo da uradim. Meni su u tom momentu veći muškarci od njega bili Janjuš, Vladimir Tomović, Stefan Karić... Imala sam ozbiljne konflikte pred Filipom, a on nije reagovao. Sad tek shvatam da njega to nije interesovalo, ali ni da mu nije bila potrebna devojka koja se svađa i pravi mu probleme - smatra Ivana, koja se potom zbližila sa Janjušem.

foto: Printscreen/TV Pink

Ivana i bivši košarkaš su se jedno vreme družili, a zatim i zaljubili. Mada su to dugo oštro demantovali, Šopićeva je iznenada ustala i pred svima otkrila da su se poljubili!

- Mnogima je čudno što otvoreno pričam o odnosu s Janjušem, jer devojke koje su imale nešto s njim u rijalitiju i dalje ćute. Nazivaju to druženjem, sprdnjom, prijatnom energijom, a svi znamo o čemu je reč. Nikad u životu nisam bila sa oženjenim muškarcem, a pošto sam to uradila pred kamerama, dala sam mnogima povod da misle da jesam - počinje priču o svom odnosu sa Janjuševićem i nastavlja:

- Kad sam se prve nedelje po ulasku posvađala sa Lepim Mićom, Dalilom i Dejanom Dragojevićem, Miljanom i Marijom Kulić, Janjuš je ustao i rekao da nije fer da njih pet skače na mene. To mi je prijalo. Time me je kupio kao čovek. Onda sam uvidela koliko je duhovit. Osvojio me je humorom, sarkazmom, ironijom... Tokom reklama, umesto da tračarim o temama, postalo mi je lepše da se zezam s njim. Ostali su mi odjednom bili dosadni, stalno sam ga tražila pogledom.

foto: Printscreen/Instagram

Tada je, prema njenim rečima, počela da shvata da je zaljubljena!

- Kad sam bila postavljenja za vođu, izabrala sam Janjuša kao omiljenu ličnost, iako su svi očekivali da će to biti neka moja drugarica. Otišli smo zajedno u hotel, gde inače borave vođa i omiljeni. Bilo me je baš briga šta će ko da pomisli! Bila sam luda, nepromišljena i sebična! Želela sam da mi u hotelu bude lepo, nisam mislila na njegovu ženu i moju porodicu - priznaje Ivana.

Mnogi i dalje sumnjaju da je između njih dvoje pao s*ks, ali Šopićeva tvrdi da se desio samo jedan poljubac, i to van kamera!

- Poljubili smo se kad smo išli na snimanje "Amidži šoua", ali to nije snimljeno. Osim toga, ništa se drugo nije desilo između nas. Govorio mi je da je sa suprugom Enom samo formalno u braku, da nemaju nikakav ljubavni odnos i da žive odvojenim životima. Pošto me je ubedio u to, smatrala sam da treba da ustane i da kaže da smo se zaljubili. Međutim, on je za crnim stolom pričao drugu priču. Najviše na svetu mrzim da neko misli da sam budala, pa sam zato pred svima priznala da se između nas nešto dešava. Tad smo se žestoko posvađali - priseća se i naglašava da joj je krivo što je sebi dozvolila da bude bliska s nekim ko je u braku. Takođe, teško joj je palo i to što je time pokvarila odnos sa majkom i bratom, koji su dugo bili ljuti na nju.

foto: Printscreen/Instagram

Ivana priznaje da već tri meseca ima dečka u kog je zaljubljena do ušiju:

- Napokon sam našla muškarca koji me voli zbog mene! Konačno mogu da se isto ponašam pred mamom, najboljom drugaricom i njim. Ne želim da razmišljam, kao u nekim prethodnim vezama, kako ću da zapalim cigaru, da li sam lepo prekrstila noge...

- Kajem se što sam ikad imala išta sa Janjušem! On mi je najveća greška u životu. Nikad nisam smela da zaboravim da je oženjen! Bila sam sebična prema Eni, majci, bratu. Moja mama nije verovala da sam s njim, sve dok nisam javno priznala. To joj je najveći životni udarac. Šokiralo ju je da sam sposobna za takvo nešto! Očigledno nije znala koliko sam luda i sebična. Kad sam napustila rijaliti, pitala me je:"Zašto nisi mislila na mene? Otkud ti ideja da priznaš emocije prema oženjenom muškarcu?" Jedno vreme nismo razgovarale zbog toga - otkriva bivša učesnica megapopularnog rijalitija i podseća da se potom Janjuš okrenuo Maji Marinković, a ona Stefanu Kariću:

- Kad je počeo da se zbližava s Majom, shvatila sam da se radi o ženskarošu i da mu nisam bila posebna. Oni su imali svoju priču, a ja sam vreme provodila sa Stefanom. Do tada mi je bio najbolji prijatelj. Između Karića i mene su od početka postojale simpatije i varnice, ali kada je Jelena Pešić priznala da je bila s njim u vezi, povukla sam se. Ipak mi je ona bila najbolja drugarica u "Zadruzi". Međutim, kad je Stefan postavljen za vođu, uzeo me je za omiljenu i zaljubili smo se. Gledala sam na njega kao na dobrog i inteligentnog čoveka koji ne ume najbolje da se izrazi, pa sam ga zastupala i branila. Voleli smo se, ali nismo imali podršku naroda, a ni njegovog oca. Osećali smo kao da smo sami protiv svih, a jedino smo imali ljubav. Rijaliti nas je ujedinio, bili smo kao ratni saborci. Verovali smo da ćemo napolju opstati. Toliko smo se voleli da smo pravili bebu i planirali budućnost. Ne kajem se što sam bila s njim i što smo imali seks, volela sam ga mnogo.

Iz "Zadruge" je izbačena dan pred superfinale. Sačekala je Karića u studiju, a potom su otišli kod njega kući jer nisu želeli da se razdvajaju.

- Posle nekoliko dana smo raskinuli bez ikakvog valjanog razloga! Sumnjam na to da je slušao neku treću osobu, koja očigledno odlučuje umesto njega. Slagao je javnost da je do toga došlo zato što mu je drug rekao nešto strašno o mojoj prošlosti. Da me je dovoljno volelo, ostali bismo zajedno. Ako se ne boriš za ono što ti je važno, onda ti i nije dovoljno važno. Ja bih tada išla protiv svih i žrtvovala bih sve za njega - priznaje ona.

foto: Printscreen

Kurir.rs/HIT/M.M.

