SAŠA MATIĆ ZA KURIR O SKANDALU NA SAHRANI MARINE TUCAKOVIĆ: Futa me pozvao u kapelu, ja sam još uvek u šoku

Saša Matić prisustvovao je sahrani Marine Tucaković na Novom Groblju, a za Kurir je istakao da ga je lično Futa pozvao da uđe u kapelu. Matić je priznao da je još uvek u šoku i da mu je Marina bila bliska prijateljica.

foto: Ana Paunković

- Futa me je pozvao da uđem u kapelu, ostalo ne želim da komentarišem. Ja sam još uvek u šoku, izgubio sam blisku prijateljicu i dugogodišnju saradnicu. Izjavio sam Futi saučešće, on me je lično pozvao da uđem u kapelu, sve ostalo ne želim da komentarišem, rekao je Saša Matić za Kurir.

foto: Ana Paunković, Stefan Stojanović

kurir.rs/ Ana Denda

