ĆERKA TOME ZDRAVKOVIĆA NA OČEVOM GROBU Tata je hteo da se OPRAVDA za sve što nismo imali, sa 18 godina sam odlučila da ga VIDIM

Pevač Toma Zdravković preminuo je pre 30 godina na današnji dan, a njegovi najbliži okupili su se na Centralnom groblju kako bi obeležili godišnjicu.

Njegova ćerka Žaklina Zdravković pojavila se na očevom grobu, a pored nje došla je i Tomina četvrta supruga Gordana, kao i glumci iz filma "Toma", među njima i pevač Aco Pejović, koji je oživeo Tomin glas u filmu.

- Tata je želeo sve da mi nadoknadi naše izgubljeno vreme, ali mi je drago što sam imala priliku da živim sa njim! Pamtim ga kao divnu osobu, romantičnog, tvrdoglavog, emotivnog! Kad je želeo da uspe, nije bilo mogućnosti da ga neko zaustavi! Kao otac, mi smo imali izgubljeno vreme, morali smo da nadoknadimo izgubljeno vreme, on mi je povlađivao, mogla sam sve da radim. Hteo je da se opravda za sve što nismo imali! Ja sam odrasla u Puli, on je dolazio na koncerte i zadnji put sam ga videla sa 5 i po godina i sve do 17 godina ja ga nisam videla. Onda sam odlučila sa 18 godina da vidim tatu, došla i ostala! On nakon toliko godina živi u ljudima - rekla je Žaklina.

foto: Stefan Stojanović

Toma je imao dvoje dece, ćerku Žaklinu i sina Aleksandra. Ćerku Žaklinu je Toma dobio iz braka sa Olgicom.

foto: Stefan Stojanović

Olgica i Toma venčali su se 1963. godine, a ubrzo potom se i razveli. Žaklina je prvo Tomino dete, a danas živi u Holandiji. Ona je danas mama dvojice dečaka, a za Srbiju je vežu uspomene na čuvenog oca, iako ne dolazi često.

1 / 10 Foto: Stefan Stojanović

Kurir.rs/LJ.S/I.B.

Bonus video:

02:29 Hasan Dudic o Tomi