HVALA TI ZA SVE ONO ŠTO MI JE POTREBNO! Luna Đogani mužu Marku čestitala 38. rođendan i podelila EMOTIVNE trenutke (VIDEO)

Luna Đogani preko društvenih mreža čestitala je rođendan mužu Marku Miljkoviću.

Nekadašnji rijaliti par uživa u ljubavi,a sada je Luna napisala emotivne reči za svog izabranika uz seriju privatnih fotografija i snimaka.

"Hvala ti za sve što mi je potrebno, što si me usrećio, što si mi napravio bezuslovnu ljubav od koje se oboje topimo i što smo napokon ono što treba da budemo - srećna porodica. Volim te, nek ti je najsrećniji 38. rođendan", napisala je Luna na Instagramu.

Podsetimo, nedavno je Luna Đogani govorila o ljubomori i tom prilikom otkrila je da ne proverava svog muža Marka Miljkovića, ali je priznala da je uhodila njegove bivše devojke.

"Nisam nikad bila u fazonu da špijuniram i proveravam, to me nikad nije zanimalo. Nisam taj tip, daleko od toga da sam sada. Nisam Marka proveravala, ali sam proveravala njegove bivše devojke. Kad smo tek počeli da se zabavljamo, kad smo izašli iz rijalitija... Gledala sam njihove profile. Zanimalo me je kako to one izgledaju, šta one to možda imaju, što nemam ja", rekla je Luna nedavno.

