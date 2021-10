JEDNA JE JOVANA! OD IBARSKE MAGISTRALE DO ZVEZDA: Jeremićka odrasla u kafani, a ovako izgledaju njeni roditelj na koje je PONOSNA!

Jovana Jeremić danas važi za jednu od najpoznatijih voditeljka, a kako često ističe u intervjuima za sve se sama izborila svojim trudom i radom.

Rođena je u Ljigu i odrasla je u radničkoj, vrednoj porodici, a bezbroj puta nailazila je na mnoge nepravde, kako tokom školovanja, tako i kasnije. Ipak, nikada nije odustajala, pa danas uživa u plodovima svog rada.

Ona nikada nije krila da je odrasla u kafani "Dva brata" na Ibarskoj magistrali, gde je imala svakodnevno susrete sa velikim imenima sa javne scene.

foto: Damir Dervišagić, Nikola Anđić

- Ništa ne bih promenila. Tamo sam upoznala mnogo javnih ličnosti. Volela sam da provirim, kad mi kažu da je neko poznat došao. Imam mnogo lepih uspomena iz kafane, ne stidim se toga. Znala sam ko šta voli da jede, posmatrala sam ih, a neke i upoznala - rekla je Jovana jednom prilikom.

Takođe, Jovana je tokom školovanja doživela i psihičko nasilje kada se birao đak generacije, o čemu je otvoreno pričala.

- Ja sam tada ispustila telefon i pala sam u nesvest. Kafandžijska ćerka sa Ibarske magistrale ih je pobedila zato što je imala rezultat" u delovima, jecajući priča Jovana koja je sve morala da učini sama i od nule - istakla je Jovana u emisiji "Glamur specijal".

foto: Printscreen

Kako ističe, najponosnija je na svoje roditelje.

- Moji roditelji danas slave 45 g.braka. Ponosna sam na vas i sve što ste zajedno prošli, videli, pošteno zaradili, a pre svega, što ste me vaspitali da se u životu oslanjam samo na sebe i svoj rad, koji me već godinama vodi ka krajnjem cilju - biti najbolja verzija sebe. Dva velika radnika, dva dobra čoveka, od nule do imperije svojim krvavim radom - dokaz da ljubav i rad jedino daju rezultat - napisala je Jovana pre tri godine.

Kurir.rs/I.B.