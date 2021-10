ZVAO ME JE U HOTEL DOK JE MARINA BILA TRUDNA! Pevačica otkrila detalje AFERE sa Darkom Lazićem, viđali se pola godine!

U medija osvanula vest da je pevač Darko Lazić varao bivšu verenicu Marinu Gagić sa pevačicom Oliverom Matijević koja se sada oglasila ovim povodom i otkrila detalje afere.

foto: Printscreen, Damir Dervišagić

- Upoznali smo se u Beču na jednom slavlju malo posle razvoda od Ane. U to vreme je počeo da se zabavlja sa Marinom. Nas dvoje smo se viđali pola godine, tačnije dok nisam videla njega i Marinu na jednoj fotografiji na Instagramu. Tako sam saznala za njihovu vezu. Odmah sam ga pitala, ali je negirao da su zajedno. Govorio mi je da mu je ona komšinica i da je zna od malih nogu. Da je dete za njega. Međutim, kada je prestao da se javlja redovno shvatila sam da je sa njom - govori pevačica i navodi kako je izgledao njihov poslednji susret.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

- Pola godine nakon prekida odnosa videli smo se u Ljubljani u jednom klubu gde je nastupao, to je bilo malo pre korone. Poslao je jednog momka iz obezbeđenja da mi prenese da dođem u bekstejdž. Otišla sam samo da čujem šta hoće. Tada me je pitao da odem u hotel sa njim posle nastupa. Rekla sam mu da treba da ga bude sramota, jer ga kod kuće čeka trudna žena - rekla je Olivera koja za pevača posle svega nema lepe reči.

foto: Printscreen/Instagram

- Za njega posle svega nemam lepu reč da kažem. Nisam očekivala to od njega. Jako mi je žao Marine, devojka to nije zaslužila. On je mogao da ima lep život, ali je odlučio da ga upropasti - rekla je ona i otkrila kako ju je zaveo:

- Ne mogu da kritikujem Marinu, kao ni jednu devojku koja je bila sa njim. On je veliki manipulator, zavodnik. Tako je i mene zaveo. Pevao mi je na video poziv pesme Olivera Dragojevića, dok je svirao klavir i pričao kako ćemo uživati zajedno. Na sve je spreman samo da osvoji devojku. Mi smo se viđali po hotelima, u Šapcu i Beogradu. Bilo nam je lepo.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B/Telegraf

