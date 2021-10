ŠOK SNIMAK! BLUD I RAZVRAT ISPOD ŠATRE PRED KRSTOVDAN: Crnka simulira SE*KS, a Vendi je bila tu i otkrila ko je ONA! (VIDEO)

Na društvenoj mreži Tviter objavljen je snimak sa jedne manifestacije u Obrenovcu, na kojem su bili pevači Vesna Vukelić Vendi i Šeki Turković.

Kako se jasno vidi na snimku, Šeki je po glavi milovao nepoznatu plavušu, dok se Vendi smeškala, tapšala, a tik do nje izvesna ženska osoba uvijala se i simulirala s*ks u krilu nepoznatog muškarca.

Vesna se oglasila tim povodom i objasnila šta se zapravo dešavalo.

- To nije bio vašar, već manifestacija u Obrenovcu, u čast Krstovdana. Carica Jelena je pronašla Časni krst, a potom ga stavila na jednog mrtvaca, jer je upravo tada prolazila posmrtna povorka, te on vaskrsnu naočigled svih prisutnih. Od toga dana, pravoslavna crkva praznuje taj događaj. Nepismeni obogaljuju tu manifestaciju, zato sam morala da objasnim - počela je Vendi i objasnila sa kim je pričao Šeki Turković.

- To je moja poznanica, profesor, doktor ekonomskih nauka, inače. Ona obožava Šekija. Malo je više od obožavateljke. Eto vidite, kako ljudi znaju da podele emociju sa ljubljenim pevačima i došla je posebno zbog njega, da ga vidi, i razmeni nežnosti sa njim - nastavila je Vendi i objasnila da se na snimku nalazi igračica Elena koja za takvo igranje uzima novac.

- Ona moze to da radi a da joj ne uđe, dakle, ima mogućnost da ima performans, a da ostane celovita. Uzima novac za igru, za koketiranje, moć glumice je da te ubedi u to, a ona je glumica. Ide od jednog do drugog platiše i ispunjava mu želje - objasnila je Vendi.

