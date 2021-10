NAMERNO MI JE NAPRAVIO DETE, BIO JE VIŠE KOD MENE NEGO KOD ŽENE! Kebina LJUBAVNICA razvezala jezik, ćerka neće da čuje za njega

Ljiljana Jevremović koja sa pevačem Draganom Kojićem Kebom ima vanbračnu ćerku Inu, a sada se prisetila svog odnosa sa folkerom i ispričala nepoznate detalje iz života.

Ljiljana je rekla da njhova ćerka Ina ne želi nikakav kontakt sa svojim ocem jer je gledala kako njena majka pati godinama, ali i kako je on sam svoje dete odbacio.

- Ina nije želela da promeni prezime u Kojić i kada je mogla, zbog revota. On je Inu godinama ignorisao, a kada nekoga ignorišete, vi ignorišete život, to je kao ubistvo - ispričala je ona.

Jevremovićeva se prisetila kakav je bio Keba, kao i da je pazio na njene troškove, te joj je zamerao i da ne vodi računa o poitrošnji struje.

- On je mene terao u mom stanu da gasim sijalice i štedim struju, a ja sam sve sama plaćala. Više je živeo kod mene, nego kod kuće. Ne znam kako se pravdao ženi.

Ljiljana je zatim rešila da u programu uživo objasni, kako je rekla, na koji način je on nju "uhvatio".

- Situacija se dešava u mom stanu kada su mi polodni dani... Donosim kondome, on ih baca kroz terasu i namerno mi pravi dete. Ja tačno znam da sam zatrudnela tada. On je meni govorio da on meni želi da napravi dete još pre nego što smo se poljubili - otkrila je ona u "Novom Jutru".

Kurir.rs/I.B.

