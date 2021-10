UČESNIK RIJALITIJA ŽIVI U LAŽI: Janjuš molio bivšu ženu Enu da se pomire, a iza njenih leđa se viđao sa Viktorijom Mitrović (FOTO)

Marko Janjušević Janjuš pre ulaska u "Zadrugu 5" pokušavao je da se pomiri sa suprugom Enom, a iza njenih leđa se viđao s Viktorijom Mitrović, zadrugarkom koja je u rijalitiju otkrila da ju je silovao seoski sveštenik.

Bivši košarkaš, koji poslednjih godina živi od učešća u Pinkovom rijalitiju, pre odlaska na imanje u Šimanovcima na svom Instagram profilu svakodnevno je delio fotografije s bivšom suprugom Enom, koja se razvela od njega jer ju je varao s Majom Marinković. On je uz opis fotografija uvek isticao kako se kaje zbog svega što je uradio i podvlačio da je Ena žena koju najviše voli, ali izgleda da Marko, kako kažu izvori, ni tada nije bio iskren. On je bio u provodu u jednom beogradskom lokalu s Viktorijom Mitrović, koja je istog dana kad i on ušla u kuću u Šimanovcima.

foto: Kurir Arhiva

Dobro obavešteni izvor blizak Mitrovićevoj i Janjušu otkrio je za Kurir da su njih dvoje to veče završili zajedno i posle noćnog izlaska, ali i da su ih svi koji su bili prisutni to veče u kafani videli kako se ljube u više navrata. Ni Marko ni Viktorija u "Zadruzi" nisu spominjali ovaj susret.

foto: Kurir Arhiva

Podsetimo, Marko Janjušević Janjuš postao je poznat nakon učešća u prvoj sezoni rijalitija "Zadruga". Ušao je kao oženjen, porodični čovek, a kao motiv učešća naveo je da želi da zaradi novac kako bi obezbedio porodicu. Bivši košarkaš već posle nekoliko meseci doveden je u vezu sa starletom Anom Korać. Njihova bliskost, dodirivanje ispod pokrivača i preterano češkanje bili su sumnjivi svima. Janjušević je pobegao kada je video da je njegov odnos sa Anom izašao u javnost. Njegova supruga Ena prešla je preko toga, ali ju je on javno prevario već u "Zadruzi 3".

foto: Printscreen, Nemanja Nikolić, Nikola Anđić

Pre njegove svima dobro poznate ljubavi s Majom Marinković dovođen je u vezu sa Ivanom Šopić, tadašnjom cimerkom u rijalitiju, a sadašnjom voditeljkom Pink televizije. Ena je i to progutala, ali javnu preljubu s Majom nije, te je podnela zahtev za razvod braka.

foto: Printscreen/Red Tv

Alen Hadrović, koji je Janjušev dobar prijatelj, u jednoj emisiji je izjavio da će se sve promeniti u rijalitiju kada uđe Maja Marinković. - S Janjušem nisam stigao da se čujem. Dobar je zasad, ali videćemo ako Maja uđe kako će da bude. Što se tiče Deniz, oni se kao šale, ali mislim da mu se sviđa, ne bi mogao da se pipka baš sa svakom a da mu nije simpatična. Generalno, mislim da mu se nijedna ozbiljno ne dopada, mislim da se samo zeza i da će biti s Majom. Marinkovićeva je u prethodnoj sezoni imala na dva metra od Janjuša odnose s drugim muškarcem, tako da mislim da bi joj oprostio sve, pa i ovo s Carem. Maja je blesava, luda i jako dobra duša, ali ako je spreman da pređe preko toga, zašto ne bi i preko Filipa - ispričao je bivši zadrugar.

foto: Damir Dervišagić

Ana Denda

