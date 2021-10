RASTA JE UHAPŠEN PRE GODINU DANA! Reper sada progovorio o ZATVORU i šta mu je NAJTEŽE PALO, a ONA mu je bila najveći MOTIV!

Stefan Đurić Rasta je uhapšen pre godinu dana, sada izdržava kaznu kućnog zatvora u trajanju od godinu dana, a sada se prisetio pritvorskih dana.

"Super sam, radim, koristim ovo vreme da budem što kreativniji i da radim na novim pesmama. Prija mi, jer sam se posvetio onome što najviše volim - muzici, a ne okolnim biznisima iz muzičke industrije", kaže Rasta i ističe da je posle dužeg vremena zadovoljan.

"Imao sam veliku podršku ljudi sve to vreme i iz toga sam crpeo snagu. Količina pažnje koju sam dobio dok sam bio u pritvoru je posebna inspiracija, ali i obaveza. Shodno tome sam rešio da napravim novi korak u karijeri i pređem na druge nivoe bavljenja muzičkim biznisom i tako uzvratim svim tim ljudima za svu pruženu podršku. Počeo sam ozbiljnije da se bavim video produkcijom - snimamo prvi film", najavio je Rasta.

"Ja sam uvek neko ko kad se nađe u bezazlenoj situaciji nađem tačku za koju se uhvatim i tako održim psihu. To su situacije na koje čovek nije naviknut i ne može iskustvom da deluje na zadate okolnosti. U pritvoru sam imao puno podrške od mlađih koji tu vode priču. Oni su me puno zgotivili, a ja sam se trudio da sve funkcioniše kako treba i da postoji mir. Kada sam odlazio osećao sam se kao u vojsci, stekao sam tamo velika prijateljstva i dan danas se sa nekima dopisujem ili čujem telefonom... To će ostati zauvek", naglašava Rasta, srećan što je stekao prijatelje za ceo život.

"Najteže mi je bilo to što nisam mogao da vidim svoju ćerku. Ljudima mogu da poručim: birajte prioritete u životu i to bi trebalo da im bude kočnica da ne urade nešto što će biti loše po njih", a zatim je otkrio šta ga je održalo:

"Tara, moja ćerka mi je bila najveći motiv, a suočavanje sa tim kada sam video koliko se promenila i porasla je bilo mnogo teško", rekao je reper u emisiji "Prvi red" na K1 televiziji.

