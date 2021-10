SAM SEBE TERA U VEZU, ONA NIJE NJEGOV TIP: Alen bez dlake na jeziku o vezi Filipa Cara i Sandre Čaprić! Nije ŠTEDEO bivšeg cimera

Alen Hadrović je prokomentarisao novi ljubavni par Sandru Čaprić i Filipa Cara.

- Vidiš kakva je to budala, on je legenda. Sandra po meni nije njegov tip devojke, videli ste šta on voli, izgledom svakako nije to taj tip. Sam sebe tera u neku vezu, kako bi se smirio ali od toga nema ništa. To će sve kratko da traje, to je moje mišljenje. Ja bih voleo da se smiri i da mu bude lepo, ja sam nešto malo gledao, ali mislim da je zaista teško to da opstane. To će sve Lepi Mića i ostali sve da raz*ebu za mesec dana. Da je on voleo toliko Maju, ne bi je ni prevario. Ne znam šta bih rekao više, nisam mnogo ni pratio - naveo je Hadrović u emisiji "Pitam za druga".

Kurir.rs/M.M.

