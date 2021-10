MARINA I OLIVERA SE UDRUŽILE PROTIV DARKA, A ON SE NE ODVAJA OD NJE! Provodi se s Barbarom, svi se pitaju da li ih OVAKO provocira

Pevačica Olivera Matijević iznela tvrdnje da je bila u vezi sa Darkom Lazićem dok je njegova tadašnja verenica Marina Gagić bila u drugom stanju.

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

Folker je demantovao ove navode, ali nije krio koliko je pobesneo što su se njegove bivše udružile. On je poručio da su nebitne i da ne želi previše da im daje prostora.

Za to vreme, on uživa sa novom devojkom Barbarom Bobak sa kojom od nedavno i živi. Naime, on je sad na Instagramu podelio snimke i fotografije iz provoda.

foto: Pritnscreen

Njih dvoje pozirali su nasmejani, a mnogi su se zapitali da li na ovaj način žele da daju do znanja Marini i Oliveri koliko su srećni u vezi.

foto: Pritnscreen

- Marina nije mogla da je smisli, sad su odjednom njih dve najbolje drugarice, kao one teraju meni inat. Što preko mojih leđa? Marina treba da čuva dete, a ne da daje intervjue. Ko je ona da daje intervjue? Olivera je htela da mi bude devojka, ali nikad nije bila, jurila me je i uhodila po nastupima - rekao je Darko.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:11 DARKO LAZIĆ FENIRA DEVOJKU! Pevač demonstrirao UMEĆE SA ČETKOM, Barbara se pohvalila na mrežama: Neće da te pljačkaju po salonima