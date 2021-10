NIKAD NISAM BILA TIP DEVOJKE KOJA MAŠTA DA SE UDA Marina Visković RAZVEZALA JEZIK kao nikad do sad, progovorila o privatnom životu

Pevačica Marina Visković je prvi put iskreno i bez zadrške pričala o svim aktuelnim temama iz svog života.

Kako ne prestaje da dobija komplimente na račun svog dobrog izgleda, Marina otkriva svoju tajnu.

- Tata mi je profesor fizičkog i bio je džudista. Odmalena sam volela borilačke veštine i htela sam time da se bavim, da treniram kik-boks kad sam bila mala, stalno sam kukaka tati da mi kupi rukavice, ali sam odustala od toga, rekreativno to jako volim, poprilično sam jaka – priča Marina, pa dodaje:

- Drago mi je da motivišem devojke. Mogu da kažem da sam u skorije vreme počela da ostavarujem interakciju sa svojom publikom i vidim da im se to stvarno dopada. Trudim se da uvek budem nekako ispirativna i pre svega iskrena, da pričamo na neke razne teme bez zadrške. Nkada nisam znala da kalkulišem, bez obrzira što sam javna ličnost, uvek je najvažnije biti iskren, jedino tako možete naći do srce publike, ali i ostalih ljudi.

Viskovićeva se osvrnula i na svoj privatni život koji neretko čuva od znatiželjnih očiju javnosti.

Najviše na svetu volim privatnost. Nikada nisam pričala o svom emotivnom životu, smatram da je privatnost dragocena. Nikada ni svoju prijateljicu ne pitam ništa intimno. Stvarno ne znam ni šta se dešava na javnom sceni. Ne foliram se, jer me pre svega ne zanima. Orijentisala sam se na svoju karijeru i na svoj Instagram, između ostalog, kao što možete da primetite, nemam ni vremena da razmišljam o drugim stvarima – rekla je Marina kroz smeh.

- Kod mene nikad niko ništa nije našao, a kao što sam rekla, ja poštujem tuđu intimu, pa ne bih zadirala u tuđi telefon, stvarno. Bože moj, ako smo partneri, nisam ja njegovo vlasništvo ili on moje, to je intima. Ne bih ja tu stvarno čačkala, znaš kako kažu, ako nešto čačkaš, možeš nešto i da pronmađeš. Ne plašim se toga, sve je to za ljude, ali stvarno ne razmišljam o tome... Imam ja i svoje probleme – našalila se Marina.

Kako trenutno nema parntera i uživa solo, Marina je otkrila da li joj to ponekad smeta.

- Ne smeta mi samoća, niti mi je dosadno, imam sadržajan život. Ne treba mi muškarac da bih se osećala dobro. Čak mi je i tata rekao kroz šalu da bi se iznenadio da se udam. Ne znam iz kog razloga baš meni uvek postavljaju takva pitanja i traže mi ljubavne savete, kao da sam bila u pet brakova... Čak ni kao mala nikad nisam maštala o tome, nisam zamišljala venčanicu, bidermajer... Volim opušten život i kad nije usiljeno. Sam taj čin svadbe mi je intiman, ostalo sam gledala kao neku žurku za društvo, tako da nikada nisam bila taj tip koji mašta da se uda. Život je čudo, stvari se dešavaju, trenuci ti menjaju život, ja se samo trudim da mi svaki dan bude ispunjen i dobar, da razvijam tu neku ljubav prema sebi. Stvarno mislim kada volite sebe možete da volite i druge. Ako sebi ne valjate, ne valjate nikome – kaže Viskovićeva.

- Smatram da nas sve u životu uči nekim lekcijama. Nekad sam i ponosna na svoje greške, jer su me negde i formirale da budem onakva kakva jesam danas. Svi bi mi voleli da smo iz maminog i tatinog stana otišli u šareni svet, bili srećni i da ništa loše ne iskusimo, ali prosto, suočavamo se sa raznim situacijama... Bila je i ta korona, svima je bilo teško, ne samo meni. Imala sam neki emotivni težak period, pa i nekih zdravstvenih problema, pa se na to nadovezala i korona... Sve je to iza mene, aposlutno, jer neće niko drugi da se bavi vama, vi morate sami, obaveza je prema sebi da radite na sebi – priča ona.

