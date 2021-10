CECA ŽESTOKO ODBRUSILA KOLEGAMA: Keba je DEMENTAN! A tek kako je reagovala kada je Saša Popović rekao da su članice žirija BABE!

Otkad je Ceca Ražnatović postala nova članica žirija u "Zvezdama Granda", iz epizode u epizodu ne prestaju provokacije i napadi ostalih kolega na nju. Tako se ona opet našla na meti Saše Popovića kada je on prepričao svoj razgovor s Draganom Kojićem Kebom, koji je tvrdio da je on pomogao da Ceca napravi uspešnu muzičku karijeru.

- Je l' mogu ja da ispričam kako je došlo do dueta s Kebom? Je l' mogu? - pitao je Saša Cecu.

- Može, naravno - odgovorila je Ceca.

- Pričam ja s Kebom i kažem mu: "Snimio si duet s Cecom 'U snu ljubim medna usta', kako je došlo do toga?", a on kaže meni: "Molila me je Ceca da snimimo duet i ja sam joj pomogao da napravi karijeru!" - u dahu je otkrio Popović.

Na ovo je odmah reagovala i pevačica, kojoj se nije svidelo to što je čula.

- Meni su svi pomogli da napravim karijeru, samo ja nisam učestvovala u istoj - poručila je Ceca.

- Ne, ali ozbiljno, on mi je rekao da je odmah pristao i da mu je toliko drago što si posle te pesme napravila karijeru. Je l' to tako bilo stvarno ili nije? - bio je radoznao Saša.

- Piši tužbu - dobacila je Marija Šerifović, aludirajući na sudski postupak koji je Ceca podnela protiv Aleksandra Milića Milija.

- Gotov je - odgovorila joj je Ceca kroz smeh, a onda iznela svoju stranu priče.

- Naravno da nije bilo tako. Keba je imao tada tu pesmu i ponudio mi ju je. Ja sam tada bila devojčurak, to je 1990. godina. Snimili smo pesmu, i ta pesma se i dan-danas peva i zaista je lepa. Ali šta da radimo? Ako je Keba tako rekao, oprostiću mu na demenciju - bila je oštra Ceca.

- Auu, Kebo, laku noć i doviđenja, ali dobro on krije godine - prokomentarisao je Saša Cecin komentar o Kebi.

- On je rođen 1956. godine - otkrila je Ana Bekuta, čime je ova priča završena.

Ekipa Kurira pokušala je da stupi u kontakt s Kojićem kako bismo čuli i njegov komentar, ali on se nije javljao na naše pozive.

Podsetimo, Keba je pre nekoliko godina govorio o svom odnosu s Cecom i njihovom duetu.

- Cecu obožavam i privatno i poslovno, nismo se dugo videli, ali ona je pravi lik, odlično peva i ima fenomenalne pesme. Naš duet traje i do danas, a ima više od 30 godina kako je snimljen. Tu pesmu smo uživo samo jednom otpevali, i to u Kosovskoj Mitrovici pre 25 godina, i to je to - rekao je Keba svojevremeno u domaćim medijima.

Ceca dvojkirala i Sašu Popoviću, babe smo našim unučićima, a ne tebi! Sinoć su već tokom prve pesme svi članovi žirija osim Cece pripremili da daju panik taster, te je Viki povikala "Molim te Ceco!", pokušavajući da ubrza svoju kumu. Nakon što se zid podigao, Saša je zamolio kandidatkinju da se predstavi a kada je na pitanje koliko ima godina odgovorila sa ''puno'', Popović je dobacio: - Nije to puno! Šta da kažu ove babe onda u žiriju? - Ana Bekuta prešla šest banki, Snežana 62...Ja spadam u grupu mamuta, to ne računajte. Bosanac i ja smo 1800 i koje godište - rekao je Saša, a onda su se ženski članovi žirija naljutili komentarom da su one babe samo svojoj deci. - Babe smo svojim unučićima, a ne tebi Popoviću! - rekla je Ceca. Kada joj je žiri poručio da vežba i dođe ponovo, Sneža je dodala da nikad nije kasno. - Ti još malo kad pređeš 40 možeš kod Žike - rekao je šaljivo Popović za kraj. foto: Printscreen, Damir Dervišagić

