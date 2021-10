BOLNA ISPOVEST ELME SINANOVIĆ O SMRTI SUPRUGA: Isplakala sam more suza i sad PLAČEM! Bio mi je SVE, niko me neće voleti kao ON!

Pevačica Elma Sinanović se na samom početku na kratko osvrnula na to što se povukla i skoro pa nestala sa javne scene, a onda se dotakla i detinjstva i talenta za muziku.

- Bila je dosta razloga zašto sam se povukla sa javne scene, ali ne bih da se vraćam na to, želim da zaboravim taj period koji i nije bio baš najlepši period u mom životu, preskočilo sam to. Nije me bilo, ali sad sam se vratila i nastavljam tamo gde sam stala – otkriva Elma.

Pevačica se dotakla i svog detinjstva, za koje kaže da ga se rado seća.

- Moje detinjstvo je bilo srećno, svi smo nekako bili isti, nebitno da li smo iz bogate ili siromašne porodice. Nekako je to danas drugačije, nije kao ranije, ali ja sam imala fino detinjstvo, sad kad se setim... Drugačije su i vrednosti uoošte vezano sve za decu i njihova odrastanje. Sećam se svega, bilo je i simpatija, kao i svaka druga devojka... Sa tim momcima više nisam u kontaktu, oni su oženjini, ali nije ih bilo puno, to tada nije ni bilo popularno – kaže pevačica.

Elma je ispričala i kako se njen talenat za muziku otkrio.

- Sa četiri godine sam shvatila da je muzika moj poziv. Taj moj talentat je otkrila moja starija sestra, ona je to negovala kod mene. Stalno je sprema moje "koncerte" kad sam bila moja, podržavala me je cela porodica. Kad sam krenula u prvi razred već sam krenula da se pojavljujem na raznim priredbama i predstavljala svoju školu u pevanju – kaže Elma, pa oktriva kakva je u životnoj ulozi - majke svojoj mezimici Huliji.

- Stroga sam kao majka, umem da budem kritična, ali mislim da sam dobra majka. Sve što planiram uvek je to nešto što me vuče ka mom Novom Pazaru i moju ćerku. Jeste mamina kopija u smilu da peva kao mama, ali sve ostalo je na oca. Lepša je od mene i tu lepotu je dobila od oca. Dobro je dete, ona je talentovana za muziku, mislim da je vanserijski talenat. Bilo bi šteta da je ljudi ne čuju, nekad mi bude žao zbog toga, ali to je na njoj, ona će odlučuti. Ona sada peva deset puta bolje od mene u tim godinama. Peva na više jezika, nemački, engleski, na arapskom peva, grčkom, turskom – otkriva Sinanovićeva u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

- Preko mog muža sam počela da se bavim muzikom. Nikad nisam pevala. Zvali su me kad se nešto dešava u gradu. Nikad se pre nisam bavila muzikom. Nisam pevala u kafani. Mnogo mi je teško kad pričam o tome, sve vezano za njega je lepo. Imala sam 19 godina, 26 godina smo bili u braku, duže sam bila kod njega, nego kod mojih roditelj. On je u meni budio samo najlepše i gledao da pre svega uspem kao žena. Bio je izuzetan muškarac. Imala sam tako veliku slobodu, taj način na koji je on na meni radio... Sad kad vratim film i kad se setim kako je to nekad bilo, mogu da kažem da je on meni bio sve - počela je Elma i dodala:

- On je sve to finansirao, ne bih mogla da uspem da nije bilo njega. Bio je kao ''Kineski zid'' uz mene, bio mi je i velika finansijska podrška. Nikad se nisam pokajala što sam se rano udala, ne bih radila drugačije ništa. Imali smo mi mnogo teških godina, ali on je bio savršen suprug. On je bio taj koji je balansirao i znao sve. Ja sam infaltilna pop rirodi i nekad se ponašam kao neka beba. On je bio čovek mog života i za mene se više niakd neće roditi takav čovek. Da mene neko toliko voli, to se više neće desiti - poručila je pevačica i otkrila koliko joj je teško pao Smailov odlazak.

- Plačem i isplakala sam more suza. Mislim da to svako radi. Lepše je kad se čovek isplače. 2019.l godina mi je bilka najteža,tada sam imala najteži gubitak. Možda i 2008. i 2009. Neću da se vraćam na te stvari. Ponavljam se, mislim da sam sve rekla. Gubitak supruga je bip moj najveći gubirak i najteži gubitak. Nauči se čovek na sve. On je bio jako bolestan, znali smo da će to da se desi. Ja sam sve iradila za moju porodicu i čoveka koga volim. Koliko god da žalim, ja nema za čim. Bila sam uvek uz njega i moju porodicu. Mnogo toga nisam stigla da mu kaže. Ne mogu da pričam o tome, ne mogu... Moramo da menjamo temu - rekla je Elma s knedlom u grlu.

