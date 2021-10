NE SMETA MI MALI, ŽENA UVEK MOŽE DA SE SNAĐE: Goca Tržan srušila TABU teme, o s*ksu priča i sa ćerkom, a najviše zbog ovoga!

Pevačica Goca Tržan (47) u viša navrata je javno pričala o vrelim akcijama iz spavaće sobe, a sada je otkrila šok istinu.

Ona je otkrila da joj za dobar s*ks nije uvek potreban penis jer može da se zadovolji i prstima. Pevačica tvrdi da joj kod muškarca nikad nije smetalo ako mu je polni organ mali, te i da je sve do toga kako se žena snađe.

- Mogu da imam s*ks s muškarcem i kada bi me samo zadovoljavao prstom jer veličina nije bitna ako partner zna šta radi. Dok sam bila mlađa, eksperimentisala sam, imala s*ks na raznim mestima, ali sam najopuštenija u spavaćoj sobi. Možete da doživite orgazam i kada vas muškarac dodiruje prstima, dakle, sve je do tehnike. Nije strašno ako mu je mali, već ako ne zna kako da vas dovede do ludila. Što se tiče s*ksualnih pomagala, nisam ljubitelj, ali nemam ništa protiv da se ubace kao dodatna pomagala. Tako uvek bude zanimljivije - priča Goca i otkriva da je s*ks bolji kako žena stari:

- Više puta sam objašnjavala da seks treba da bude lepo iskustvo, znate, pametno treba da se postupa, a sve ide iz glave. Žene, nigde ne žurite jer je s*ks lepši kada dođete u neke zrelije godine. Meni je lično najbolji u četrdesetim.

Tržanka je potom otkrila da sa ćerkom Lenom redovno priča na ovu temu jer deca na vreme treba da se edukuju i vaspitaju kada je u pitanju s*ks da se ne bi pravile kardinalne greške.

- Vidim da se ljudi i dalje zgražavaju kada neko otvoreno priča o s*ksu bez trunke ustezanja, ali mislim da je to važna tema za društvo. Roditelji treba da pričaju s decom o s*ksu da kasnije ne bi dolazilo do nekih stvari koje su daleko teže za podnošenje. Pre svega mislim na abortus. Deca su s*ksualno needukovana, pa nije ni čudo što su statistike jezive kada su kiretaže u pitanju. Sa ćerkom o svemu otvoreno pričam. Nas dve nemamo tajni jedna pred drugom i to je preduslov za zdravo odrastanje deteta. Roditelj mora da bude i pedagog. Jedina stvar oko koje sam se raspravljala sa Lenom su društvene mreže. Shvatila sam da je tehnologija proizvela decu koja nemaju nikakvu emociju i empatiju, a to je strašno. Zato smatram da je potrebno da se tinejdžerima ograniči vreme koje provode na društvenim mrežama - ispričala je Goca.

