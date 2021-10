HAOS TOKOM GOSTOVANJA LEPE LUKIĆ! Harmonikaš EKSKLUZIVNO otkrio da se snima FILM O NJOJ! Pevačica POBESNELA, NAREDILA mu DA ĆUTI!

Pevačica Lepa Lukić predstavila je u "Pulsu Srbije" Kurir televizije novu pesmu "Boginja", a kako kaže, jako je zadovoljna učinkom.

-Vidim da se svima melodija dopada i drago mi je zbog toga - kaže Lepa, kojoj se pesma dopala na prvo slušanje.

foto: Kurir televizija

Popularna pevačica se osvrnula i na svoje poznanstvo i druženje sa Tomom Zdravkovićem, čiji je život poslednjih dana u žiži interesovanja javnosti.

- Toma je bio običan čovek, pri zemlji je bio. Uvek se smejao, nije psovao, uvek kad je hteo da opsuje kaže 'ma bole me krompiri' - priseća se Lepa, koja navodi da ga je na mnogim turnejama i imitirala.

- Bio je veseo i znao je da je bolestan, iako nije bio pijanac znao je da popije neku rakijicu i kada je saznao za bolest - kaže Lepa.

foto: Kurir televizija

- On je to tako primio kao da je to normalno - kaže pevačica, koja dodaje da sve oseća iz duše, ali i da joj se dopalo kako ju je mlada glumica Olivera Bacić predstavila u filmu.

- Malo su ga preterali, psujem kao kočijaš. Znam ja da odvalim, ali među nama, to mi se dopalo, ali malo su ga preterali. Dopalo mi se kako je ona devojka pevala "Moje je srce violina", ona je to pevala na plejbek - kaže Lepa Lukić, koju je film podsetio na neka lepa vremena.

foto: Kurir televizija

Harmonikaš Dragan Stefanović koji je pravio nove pesme Lepe Lukić ekskluzivno je otkrio da se snima film o legendarnoj pevačici.

foto: Kurir televizija

To je Lepu jako iznerviralo, budući da ni sama nije smela da otkriva ovu informaciju.

- Šta ima ti da pričaš, kad ja ne pričam - odbrusila mu je.

Ipak za našu televiziju je rekla da je u pripremi film i da će se u novembru mesecu sastati sa scenarsitom, kako bi mu ispričala svoju životnu priču.

- Biće to neka vrsta memoara, ja ne smem još mnogo da otkrivam, ali sam htela da dobijem film za života. Šta će mi kad umrem da izmišljaju o meni - kaže Lepa Lukić.

Kurir.rs

Bonus video:

05:08 PROCURELI DETALJI SA SNIMANJA PEVAČICE! Milica Pavlović glumila ZVEZDU na setu? Glumac OBJASNIO šta misli o njenom ponašanju