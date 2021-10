BIVŠA ZADRUGARKA OPLELA PO VEZI MALOLETNE MILICE (17) I MENSURA: Ona njega koristi i ŠUTNUĆE GA, a on će UDARITI glavom o zid!

Bivša zadrugarka Milica Dugalić je iskoristila priliku kako bi prokomentarisala ljubavni odnos Mensura Ajdarpašića i Milice Veselinović.

- Njih dvoje imaju interes zajedničke prirode, a to je ostati što duže i plasirati se što bolje. Mensur sada u ovoj sezoni "Zadruge" pokazuje svoje pravo lice, prepotentnost, drskost, poniženje, snishodljivost u odnosu na neke određene ljude, on gubi ljudi koji ga podržavaju, baš zbog svog ponašanja. Svi misle da Mensur koristi Miličnu mladost i njeno neznjanje, međutim, kad se bude osvestio udaraće glavu u zid, jer Milica njega koristi – priča bivša zadrugarka u jednom dahu, pa nastavlja:

- On nju štiti od svih ostalih zadrugara, dok ona pomno prati šta se dešava i upijaja rijaliti čitavom svojom dušom. Onog momenta kada bude shvatila da može samostalno da deluje, ona će ga pljunuti i šutniti. On niti je nezamenljiv, niti jedinstven. On je zgodan, mlad čovek, ali je njegov superego jači nego bilo šta, tako da će ga to ukopati, taj način na koji on komunicira sa ljudima. Njegova drskost je izazita ove godine – kaže Milica.

- On prethodne sezone to nije mogao zbog Tomovića, a i zbog Mine, koju mnogo volim, jer Mina ima želju i volju da se promeni. Ona se menja na bolje, sazreva i polako shvata šta je i zašto rekla... Život ima repove – zaključuje Dugačićeva u emisiji "Pitam za druga".

