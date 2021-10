ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Ćelavog ostavila ljubavnica zbog droge, a Kuma na momka potrošila bogatstvo!

Zdravo, dragi moji. Još uvek nas služi lepo vreme, pa smo uglavnom svi dobro raspoloženi, što znači da i ja imam inspiraciju da danas s vama podelim partiju novih i svežih tračeva.

Krenućemo od Ćelavog. On je, koliko vidim, sad aktuelan, a ja o njemu nisam pisala. Nije da nisam imala šta, već jednostavno nije došao na red. On je dugo godina bio u šemi sa jednom poznatom advokaticom, s kojom je čak i živeo u stanu u centru grada, iako je srećno oženjen godinama. Naravno da je njegova draga sve to znala, ali nije se preterano nervirala jer joj je bilo bitno da ima dovoljno para za sebe, a Ćelavi je mogao da radi šta je hteo. Moji izvori kažu da je on u jednom momentu čak i planirao da ostavi porodicu i da se oženi advokaticom, ali tad je pukla tikva. Ljubavnica ga je ostavila jer je shvatila da bi život s njim bio nemoguć, s obzirom na to da je Ćelavi težak zavisnik od narkotika i da često nije ni svestan svojih postupaka. Pričalo se i da je on bio u vezama sa raznim pevačicama, ali to je verovatno sve bilo usputno.

Kuma baš nema sreće u ljubavi. I ovaj poslednji kojeg je nahvatala pre nekoliko meseci više nije s njom. Zajednička poznanica mi je ispričala da je Kuma bila ludo zaljubljena u mlađeg momka, da mu je kupovala svakakve skupocene poklone, čak i auto, misleći da i on nju voli. Ali nije bilo tako. Čim se pojavila nova, mlađa i bogatija, dečko je otkazao poslušnost i Kuma je ostala na cedilu. Naravno, lakša za dvadesetak hiljada evra, koliko ju je koštala veza s bivšim.

Kroz isto to prolazi i Pobednica, samo što nju njena ljubav još nije ostavila. Plaća joj karijeru, iako je jasno da je sve to na silu, letovanja, kupuje joj krpice, a sad joj je platila i školovanje na jednom inostranom fakultetu. Koliko će sve to trajati, ostaje da vidimo, ali poznajući Pobednicu, znam da njoj treba mnogo da bi shvatila da je zaslepljena i prevarena. Neće joj to biti prvi put.

Moram s vama da podelim i saznanje da je pevačica koju ćemo zvati Magi dobro nasamarena. Sklopila je saradnju s prevarantima koji su joj obećali da će uložiti novac u njen povratak na scenu, a da će ona to u ratama vraćati. Ispostavilo se da su oni finansirali nekoliko pesmica i spotova osrednje produkcije, a sve to će koštati Magi čak 200.000 evra! Shvatila je da je žrtva prevare, ali ne sme da pisne. Znate već zašto - mafija.

Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

