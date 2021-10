KOLEGE MOGU DA MI PLJUNU POD PROZOR I CRKNU OD MUKE: Nada otkrila kako se provela kod Ibre, a evo šta je fudbaler radio CELU NOĆ

Pevačica Nada Topčagić (68) pojavila se u nedelju uveče na rođendanskoj proslavi u Milanu kod fudbalera Zlatana Ibrahimovića, a posle gala žurke ispričala je da su Ibra i ona svetske face, te i da kolege s estrade mogu da joj pljunu pod prozor! Nada je kroz osmeh pričala o tome kako se provela u Italiji, pa je otkrila da je fudbaler toliko voli da je upoznao sa skoro svim gostima, koji su se oduševili njenom energijom.

- U Milanu je bilo fenomenalno! Mislim da sad i vrapci na grani znaju koliko se Zlatan i ja poštujemo i slobodno mogu da kažem da je to prijateljstvo koje će godinama da traje. Spremila sam mu nekoliko iznenađenja za rođendan, u dogovoru s njemu bliskim ljudima sam se organizovala kako bi sve proteklo po planu i u najboljem redu. Pevala sam mu na uvce moj najveći hit "Jutro je", mogu da se pohvalim i da su svi gosti skočili da igraju. Šta da vam kažem, Ibra i ja smo svetske face! Sve sam ja ovo zaslužila. Kolege s estrade mogu da mi pljunu pod prozor! Crknite i puknite od ljubomore! Moja karijera je opet u punom sjaju, ceo svet bruji o meni. Verovatno će tek da me razapinju kolege - kaže pevačica koja je preponosna što se njen čuveni hit peva i van granica naše zemlje:

- Pesma "Jutro je" je vanserijski hit koji se i danas sluša isto kao i prvog dana kada sam ga objavila. Zato mogu da razumem zašto je većina kolega ljubomorna na mene, ali me ne dotiču takvi komentari. Gledam sebe, svoj napredak i rad. Ibrahimović je tražio da se u San Remu na festivalu pusti moja pesma, svi to pamte, sećam se da nisam mogla da spavam od sreće! Zlatan i ja smo se baš zbližili i verujem da ćemo od sada stalno da se viđamo na rođendanima. On je sportska veličina i normalno je da mi imponuje što me voli i poštuje.

