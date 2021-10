MILICA PAVLOVIĆ OBJAVILA ŠOK FOTKE SA SNIMANJA PEVAČICE! Razbijena glava, KRV curi sa čela, evo kako je objasnila SCENE (FOTO)

Pevačica Milica Pavlović odlučila je da uplovi i u glumačke vode, pa je tako dobila glavnu ulogu.

Milica je sada objavila nekoliko fotografija sa seta snimanja serije, a jedna je posebno svima zapala za oko.

Naime, Milica je na svom Instagram profilu objavila fotografije sa snimanja, a među njima se našla jedna na kojoj pevačica, za potrebe snimanja serije, ima lažnu krv na glavi, tako da izgleda kao da joj je glava razbijena, što znači da će pevačica u toj sceni verovatno biti pretučena.

- Serija Pevačica malo iz mog ugla - napisala je Pavlovićeva u opisu fotografija na pomenutoj društvenoj mreži.

Podsetimo, Milica Pavlović je dobila glavnu ulogu u seriji "Pevačica", a svi komentarišu njene scene sa glumcem Milošem Timotijevićem.

Timotijević je otkrio da je tokom snimanja radio sa Aleksandrom Kovač, jer je, kako je istakao, želeo maksimalno da dočara ulogu kompozitora, međutim, najveću pažnju su privukle njegove intimne scene sa Milicom Pavlović.

- Ako je akciona scena, onda to nije problem dočarati. Razlika je u načinu snimanja, jer duže traje realizacija. Ako je neka scena sadizma, onda je to mnogo veći problem. U "Pevačici" su najosnovnije intimne scene i nije ništa problematično, lascivno ili bilo šta drugo. Samo je trebalo pokazati jednu vrstu topline i ljubavi koju imaju Ivana i Vlada u seriji. To je ono na čemu smo radili najviše, da publika i ljudi poveruju da su oni zaljubljeni jedno u drugog - otkrio je glumac nedavno, a onda je otkrio kako je bilo sarađivati s njom budući da je u ovakvom projektu još nismo gledali.

- Sasvim solidno. Morao sam da budem otvoren za saradnju. Bio sam svestan da njoj neće biti lako. Jedan deo energije na setu smo morali da utrošimo u to da se ona pre svega oseća udobno, da joj ne bude previše stresno, jer ako bude tako, onda neće moći da da sto odsto sebe za to što je trebalo. Polako smo radili. Iz dana u dan je bilo sve bolje i kvalitetnije. Mislim da smo na kraju uspeli da odradimo dobar posao - rekao je nedavno Timotijević.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:34 Miloš Timotijević o ulozi u Porodici