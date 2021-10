IŠLA SAM IZ VEZE U VEZU, BILA SAM I SA MLAĐIM MUŠKARCIMA! Dušica posle raskida otvoreno o partnerima, otkrila kakav joj sad treba

Voditeljka Dušica Jakovljević nedavno je raskinula sa bivšim fudbalerom Milošem Dimitrijevićem Čavom, a sada je otkrila da je slaba na mlađe muškarce.

"Ja što sam starija sve sam više primetnija suprotnom polu, pa sam često ostavljala utisak na mlađe muškarce i bila u vezama s mlađima. Donekle sam smatrala da mogu energetski da me isprate i sve što ide s mnom, ali se ispostavilo da ne mogu", rekla je voditeljka i nastavila:

"Meni su govorili "Sad si u ozbiljnim godinama", a ja ulazila iz veze u vezu, to nema veze s godinama. Muškarci se udvaraju, to je prirodno. Ja volim igru zavođenja, zato su sve veze super na početku, a onda se muškarci uljuljkaju nakon nekoliko meseci. VI ste u vezi i imate planove, a ja hoću da budem osvajana svaki dan. Mislim da to nije nikakav bauk da, kao žena, imam prava na to, nemam potrebu da pristajem na kompromise i ko želi da me vodi za ruku i iznova osvaja, onda će taj tu i ostati".

Dušica i posle raskida kaže da je imala sreće u ljubavi.

"Nikada nisam bila prevareni ni ostavljena žene. Neko će reći da nemam sreće u ljubavi, ali ja bih rekla da imam. Sa svakim koji mi se dopao ostvarila sam ljubavnu priču, a to što nije potrajalo nije bitno. Ako ti je lepo, svejedno ti je koliko si s njim - dva dana ili dve godne. Svi moji muškarci su bili pravi muškarci, ali ja sam bila ta kojoj je trebalo više prostora ili malo vremena samo za mene samu. Sa mnom nije lako, da se razumemo, ali uvek ima onaj koji može da nosi i mene i sve to što nosim sa sobom na plećima. Ja uvek kažem da muškarac treba da hoda pola koraka ispred žene, a posebno ispred jakih i borbenih žena".

