TONČI HULJIĆ DAO SVOJ SUD O ĆERKINOJ VEZI SA PETROM GRAŠOM! Stariji je od nje 15 godina, a evo šta o svemu misli njen otac!

Vest o vezi Petra Graša i 15 godina mlađe Hane Huljić odjeknula je kao bomba, a sada se tim povodom oglasio i Hanin otac, muzičar Tonči Huljić.

Naime, on je priznao da razume što je se podigla prašina zbog njihove veze, te je otkrio da li podržava ćerku kada je ova ljubavna romansa u pitanju.

- Petar i Hana imaju slične stavove prema prezentaciji privatnog života u medijima, a Petar je uz to i veliki porodični prijatelj. Ako su oni sretni, a koliko vidim jesu, onda smo Vjekoslava i ja sretni. Nadam se da će Petar uskoro uzeti time out od ovakvog tempa nastupa, kako bismo priveli kraju snimanje pesme koja ga čeka. Iskreno, nadao sam se da ćemo nakon 18 godina privesti kraju i novi CD, ali sada bih i realizacijom pesme bio sretan. Inače, svi ljudi koji uđu u naše živote, u njima i ostaju, i na to ne utiče agregatno stanje njihovih odnosa-rekao je Tonči.

foto: Zorana Jevtić

Podsetimo, Petar je pre nekoliko meseci stavio tačku na vezu sa Danijelom Martinović sa kojim se zabavljao čak 24 godine.

- Istina je da Danijela i Petar poslednjih meseci primarno žive na odvojenim adresama, kako zbog poslovnih projekata tako i određenih ličnih razloga - rekla je menadžerka.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B/Večernji list

Bonus video:

01:11 PEVAČICA DOŽIVELA BRUTALNO PORODIČNO NASILJE! Nakon BATINA od 19 godina mlađeg partnera Slađana progovorila o NOVOJ LJUBAVI!