NIKAD VIĐENA FOTKA VESNE ZMIJANAC I KEMIŠA DOK SU BILI U BRAKU: Evo šta su zajedno radili u slobodno vreme ŠOK

Vesna Zmijanac i Miroljub Aranđelović Kemiš osamdesetih godina prošlog veka bili su u braku svega tri godine, a nedavno je pojavila jedna od njihovih retkih zajedničkih fotografija, koja je oduševila publiku na društvenim mrežama.

Pevačica Vesna Zmijanac i harmonikaš Miroljub Aranđelović Kemiš imali su svoju ljubavnu priču, koju su ozvaničili brakom pre mnogo godina, a koja nažalost nije potrajala. Posle tri godine, par se rastao i ostao u skladnim odnosima.

odlepicu od vesne i kemisa koji igraju atari pic.twitter.com/dtMqBgbkyv — Mutav Plovak (@mutav__plovak) October 4, 2021

Njih dvoje i dan danas intrigiraju javnost, sudeći po tome da su retko govorili o periodu koji su proveli zajedno. Međutim, nakon što se pojavila fotografija pevačice i harmonikaša, nastala tokom njihovog braka i mnogima je bilo drago kada su videli šta nekadašnji par radi u trenutku kada je nastala ta uspomena.

Naime, Vesna i Kemiš na fotografiji, koja je neviđena do sada, igraju popularnu video igricu "Atari" i deluju sasvim opušteno u svom domu. Zaljubljeni i mladi, Vesna i njen nekadašnji suprug uživali su u malim, svakodnevnim sitnicama.

- Za mene su to bile lepe godine. On je bio sjajan suprug, ali naš brak nije imao perspektivu. Sve što je lepo kratko traje i brzo prođe. Bio je to jedan turbulentan period u našim životima. Bili smo mladi i ostala je lepa uspomena - rekla je Vesna jednom prilikom.

foto: Damir Dervišagić

kurir.rs/story