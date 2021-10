OGLASIO SE MARKO MILJKOVIĆ: Ovo je njegov sledeći korak jer su ga pomešali sa desnom rukom Velje Nevolje! ZGROŽEN!

Nakon što su hrvatski mediji nego povezali Lunu Đogani sa ubicom Veljkom Belivukom, poznatijim kao Velja Nevolja i naširoko izveštavali o nedavnoj rođendanskoj proslavi Luninog supruga i rijaliti zvezde Marka Miljkovića, ali tako što su ga pomešali sa likom i "delom" zloglasnog koljača Marka Miljkovića, desne ruke Velje Nevolje, ne proverivši o kome se radi, te ga nazvali ''Opasni Marko'' oglasio se i Lunin suprug Marko Miljković zgrožen kardinalnom greškom hrvatskih medija.

foto: Printscreen

- Malo je reći da sam zgranut, ja to nisam ni video, ali ljudi koji me prate su mi poslali na mreže. Pazite ovo se nije desilo laicima, već novinar zemlje koja je članica Evropske unije. Da li je moguće da ovako nešto stave, a da pri tom ne pročačkaju malo o kome se radi. Stavili su fotografije moje supruge, kao da je udata za najvećeg kriminalca. Prvo to, drugo punim imenom i prezimenom me staviti u kontekst koji nema veze s mozgom. Nisam još, ali ću ozbiljno da se posavetujem sa advokatom, ovako nešto i te kako ima podlogu za ozbiljnu tužbu - rekao je šokirani Miljković.

Podsetimo, hrvatske medije prenosili su rođendan rijaliti učesnika Marka Miljkovića, pomešavši ga sa Markom Miljkovićem desne ruke Velje Nevolje, te ga nazvali ''Opasni Marko'' iako taj nadimak ne nose ni jedan ni drugi.

- Marko Miljković Mare je u beogradskom klubu proslavio 38. rođendan, a fotoreporteri to nisu propustili da zabeleže. "Opasni Marko", kako ga zovu srpski mediji, slavio je u društvu supruge Lune Đogani. Miljković je poznat kao "desna ruka" opakog srpskog mafijaša Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja. Dvojac je bio optužen za ubistvo iz 2017., no ipak su kasnije terećeni samo kao pomagači. Nevolja i Mare inače su i u kumskom odnosu, a sumnjalo se kako je Belivuk hteo da likvidira Miloševića kako bi mu oteo poslove oko osiguranja.

foto: Zorana Jevtić, Kurir Televizija

kurir.rs/republika.rs