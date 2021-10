OTKAD GA NEMA ŽELIM DA BUDEM ŠTO BOLJI! Toni otvorio dušu, prisetio se Tošeta: Bio sam LJUT i osećao NEPRAVDU kad je poginuo

Pevač Toni Cetinski prisetio se tragedije u kojoj je nastradao njegov kolega Toše Proeski i ispričao koliko je teško podneo njegovu smrt.

- Od Tošeta sam naučio jako puno, iako sam puno stariji od njega. On nije bio samo ljudsko biće, bio je više od toga - istakao je on.

foto: Printscreen

- Otkad njega nema, želim da budem što bolji. Ali, bilo je razdoblje ljutnje i osećaja nepravde gde sam ja srljao. Bio sam u braku gde su ateisti, totalno udaljen od Crkve. Srljao sam, išao glavom kroz zid. Dozvolio sam sebi poroke. Totalno sam zalutao i otišao u pogrešnom pravcu - rekao je Cetinksi na Laudato televiziji.

Cetinski je potom ispričao i da ga je kao malog baba tajno odvela da se krsti za vreme komunizma.Tonijeva baba Marija bila je velika vernica, pa je pevača krstila u dva ujutru u tajnosti.

- Ona me u doba komunizma skrivajući krstila u Novigradu. Takav je dogovor imala sa sveštenikom. Išla je da me krsti i i na tome sam joj zahvalan. Za to vreme je to bilo riskantno, ali ne znam šta bih radio da me nije krstila - rekao je pevač na Laudato televiziji.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

01:18 TONI CETINSKI, 13 GODINA OD SMRTI TOŠETA PROESKOG: Bio je vanserijski čovek, njegove reči su mi smernice u životu (KURIR TELEVIZIJA)