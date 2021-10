SVI DETALJI AFERE NATAŠE RADAN I AMARA GILETA Bivša zadrugarka priznala da se KAJE: Uvek ispadnem NAJGORA, sada mi je potreban MIR

Bivša zadrugarka Nataša Radan priznala je sve o aferi koju je imala sa pevačem Amar Giletom Jašarspahićem.

Naime, bivša zadrugarka je otkrila da se ne kaje zbog svega što je bilo, jer bez obzira što prevara u kojoj je ona učesnik, mora da ima dva krivca, ona je tu izvukla najdeblji konac:

- Da, govorila sam prvenstveno o toj nekoj aferi sa Amarom. Međutim ja tu nista nisam planirala desilo se sve nekako spontano. Ja apsolutno nikada ne razmišljam o posledicama i ljudima oko sebe - rekla je Nataša, a ona otkrila da uvek sve radi na svoju ruku, a da posle toga snosi posledice:

- Uvek sve radim nekako nepromišljeno i na svoju ruku, a posle naravno snosim posledice i ispadam najgora. Evo sada ni sama ne znam šta je mene privuklo, zapravo kada je on u pitanju donekle sam i svesna da je razlog to što se nekako drugačije ophodio prema meni i neke stvari nije očekivao od mene, što me je naravno pozitivno iznenadilo i vezalo.. Tada me je to činilo srećnom - rekla je bivša zadrugarka, a onda otkrila da posle svega ne može da kaže da se kaje zbog tog odnosa, kao i da bi sad uradila sve mnogo drugačije:

- Ali sada kada je sve to samo deo prošlosti, ne mogu reći da se kajem, ali da bih mnogo drugačije uradila neke stvari to stoji. U svakom slučaju kada bi mogla da vratim vreme, ne samo tu aferu već mnoge stvari u životu bih promenila. Uvek se ja drzim onog svog "jaka sam ja, mogu ja sve da podnesem" i onda ispadam najgora u svakom mogućem pogledu. - rekla je Radanova, pa dodala:

- Generalno gledam sve to da promenim jer smatram da nikada nije kasno da čovek postavi sebe na prvo mesto i da krene dalje. Ja sam sada stavila tačku na tu aferu kao i na sve ostale stvari koje smatram da ni malo nisu za pohvalu, jer smatram da zaslužujem mnogo veće i bolje stvari u životu, i definitivno mi je potreban neki mir. Tako da ni jednu aferu iz prošlosti ne bih ponovila - rekla je Nataša Radan.

