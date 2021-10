KAD GA UHVATI ŽUTA MINUTA NE ZNA GDE BIJE: Ovo su sve Mikijeve TUČE pred kamerama, ŠTAKOM tukao ŽENU, a on je NAJGORE PROŠAO

Miki Đuričić, pčelar iz Kupinova, postao je rijaliti zvezda čim je kročio u kuću Velikog brata, a čak se u rijalitiju i verio sa pevačicom Nadeždom Biljić, a potom i imao uzbudljivu vezu sa udatom pevačicom Suzanom Perović.

Čim se pojavio u kući Velikog brata postao je miljenik, ali nije mogao da sakrije i svoju nasilničku stranu. Kad ga uhvati "žuta minuta", ne zna kada gde udara, pa je tako skoro svako svoje učešće u rijalitiju završio izbacivanjem zbog nasilja ili bežanjem. Iako je pre ulaska obeća da će izdržati do kraja, pre svega zbog ćerke i supruge, Miki polako gubi živce, pa je rako nasrnuo na Ademira Peleša i to zbog piva.

Ovo su sve njegove tuče

Miki vs Marko Vanila na Farmi. Miki je i tada obećao da više neće biti nasilan i izvinio se cimeru. Nije izdržao do kraja, taj rijaliti je završio tako što je preskočio ogradu i pobegao.

Jedna od brutalnijih ispada je i kada je nasrnuo i šakom direktno udario pevača Ivana Gavrilovića u Maldivima.

U Zadruzi nekoliko puta je uspeo da se izvuče posle tuča sa takmičarima. Poslednja je bila sa Lepim Mićom, a po društvenim mrežama i portalima su kružile priče da je morao da da i izjavu u policiji. Miki je kažnjen tako što je direktno nominovan.

Miki se posvađao i sa Urošem Ćertićem, a pošto je obezbeđenje reagovalo, kaskader je diskvalifikovan.

Milanu Miloševiću je pukao šamar.

Miki nije samo tukao muškarce, Đuričić je bio nasilan i prema ženama. Naime, Miki je fizički nasrnuo na Suzanu Perović, koju je ošamario, a zatim i na Nadeždu Biljić koju je pljuvao i udarao štakama. Nakon toga Miki je priveden na saslušanje.

Pčelar iz Kupinova osuđen je zbog nasilja nad dve učesnice rijalitija. Naime, on se nagodio sa sudom koji mu je ublažio kaznu.

Miki je nakon skandaloznog incidenta diskvalifikovan iz rijalitija, a istog dana policija ga je sprovela u sud u Rumi. Nakon saslušanja određen mu je pritvor do 30 dana, a zatim je doneta i presuda.

Đuričić je zaključio sporazum sa sudom na jednu godinu kućnog zatvora i zabranu prilaska žrtvama.

Suzana i ja smo se čuli, poslao sam joj poruku, izvinio sam se za sve što se desilo, iako nema opravdanja. Rekao sam joj i da pokuša da me razume, Suzana mi je uprkos svemu rekla da razume. Nismo se videli i ne planiramo. Imam zabranu prilaska njoj, ona meni, bilo bi glupo uopšte o susretu i razmišljati. Svako je nastavio sa svojim životom, ono što se desilo ostavili smo iza nas - ispričao je tad Miki.

- Kriv sam, ne sporim ništa. Nisam trebao da udarim Suzanu, šta god da je ona meni rekla, a sad se svi pitaju šta je to... Šta koga briga šta je rečeno i šta god da je, nije trebalo da je udarim. Nadežda je mene prva ošamarila i udarila u povređenu nogu, gde sam slomio karlicu. Nisam pretukao ni Suzanu, ni Nadeždu, nisam ni bio u stanju, ja sam čovek koji je hodao na štakama, koji je bio povređen, imao sam nervni slom. Ništa od toga ne opravdava to što sam uradio, jer sam, opet ponavljam, kriv, ali treba to sve sagledati iz šire perspektive - zaključio je Đuričić za naš portal.

