TOMA ZDRAVKOVIĆ NIJE IMAO NI DAN RADNOG STAŽA: Maksa dao 200.000 maraka da dobije penziju, a stigla mu na KOBAN dan

Maksa Ćatović je Tomi Zdravkoviću pred smrt platio 35 godina radnog staža kako bi pevač dobio penziju, koju je nasledio njegov sin Aleksandar.

Legendari Toma Zdravsković nije imao ni dar radnog staža i kada kada su shvatili da umre, njegovi prijalji su se zabrinuli što će supupruga Gordana i sin Aleksandar. U pomoć je pritekao producent Maksa Ćatović, koji je platio više od pet miliona tadašnjih dinara, odnosno 200.000 nemačkih maraka, da bi pevač dobio penziji. Ovu priču je otkrio najbolji prijatelj Tome Zdravkovića - Živorad Žica Ajdačić, predsednik Udruženja scenskih umetnika.

Njemu se 1991. godine požalila pevačeva supruga Gordana da njen muž 35 godina nije plaćao socijalno osiguranje.

- Došla je kod mene i rekla da Toma nema nijedab dan radnog staž. U tom mementu je on već bio u bolnici i lekari su mu prognozirali nekoliko dana život - priseća se Ajdačić, koji je pokušavao da reši problem pa se požalio Ćatoviću.

- Pozvao sam Jugoton, koji je izdavao njegove ploče, ali su mi rekli da zbog rata koji je tom trenutku počeo ne postoji platni promet već između Srbije i Hrvatske i da nikako ne mogu da reše problem. Ispričao sam sve Maksi Ćatoviću u kafani i on se odmah ponudio da Tomi uplati 35 godina radnog staža.

Maksa Ćatović je potvrdio ovu priču i objasnio zašto je odlučio da plati ogroman novac.

- To sam uradio zbog velikog poštovanja prema njemu. Nas dvojica nikad nismo poslovno sarađivali, ali smo se družili kafanama. Toma je bio boem i nije mario za materijalne stvari, tako da me nije iznenadilo kada mi je Žika rekao da nije uplaćivao socijalno. Odmah sam pozvao Jugoton i ukazao na problem, očekivajući da će oni uplatiti traženi iznos. Zbog situacije u bivšoj Jugoslaviji to nisu mogli pa sam im rekao da ću ja to uraditi - rekao je Maksa.

S obzirom na to da nije bila u pitanju mala cifra, Ćatović je želeo da povrati novac koji je dao.

Pitao sam ljude iz Jugotona" da mi daju jednokratna prava na njegove pesme, da mogu da objavim jedan CD sa njegovim pesmama. Mislio sam da ću tako moći da vratim 100.000 maraka, koliko je trebalo da uplatim u socijalno za 35 godina Tominog radnog staža. Nisu pristali. Tražili su da i njima platim toliko i ja sam pristao - otkriva producent. Njegova produkcijska kuća izdala je CD sa izborom Tominih najvećih hitova, ali suma koju je uložio nikada se nije isplatila.

- Od prodaje sam zaradio dovoljno para samo da bih pokrio troškove izdanja, ali se ne žalim. Ovo do danas niko nije znao jer se nikada nisam hvalio time. To sam radio iz srca jer sam želeo da njegova porodica ima prihode kad njega više ne bude bilo.

Rešenje o penziji stiglo na dan Tomine smrti Tomin najbolji prijatelj Živorad Ajdačić otkriva i da je rešenje o Tominoj penziji stiglo da dan njegove smrti. - Kada sam saznao da je rešenje o Tominoj penziji stiglo na dan njegove smrti, bio sam u šoku. Sećam se da sam tadašnjeg predsednika komisije za status umetnika zamolio da mu dodeli status istaknutog umetnika da bi mu penzija bila veća i on je to uradio. Tako je njegov sin primao dobru penziju do svoje 26. godine - kaže Ajdačić.

