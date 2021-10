ZORANNAH PRIZNALA DA JE BILA S BAKA PRASETOM?! Fudbaler Nikolov je ostavio kada je saznao da se dopisuje i TAJNO VIĐA s jutjuberom

Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, priznala je u svom najnovijem videu na Jutjubu da je bila u vezi s Bogadanom Ilićem, poznatijim kao Baka Prase.

foto: Printscreen YT

Osim ove vesti koja je šokirala njene pratioce, ona je tokom sulude vožnje "ferarijem" beogradskim ulicama s Bogdanom potvrdila i da je početkom ove godine bila u vezi s makedonskim fudbalerom Bobanom Nikolovim, s kojim je raskinula zbog Bake. O tome je Kurir prvi pisao.

foto: ATAImages, Privatna arhiva

Na početku ovog videa otkrila je da je imala velikih problema s bivšim dečkom Bobanom zbog Baka Praseta.

- Zimus mi je Bogdan napravio problem života bukvalno. Šerovao je moj stori, na kome nije bio on, pa se pretvarao da je bio on. Kreten. Moj bivši dečko na aparatima i tada i sad. On više nije u priči, ali se pratimo i dalje - rekla je blogerka.

foto: Printscreen/Instagram

- Neki dečko je bio ljubomoran na moj alfa status, da ga tako nazovem. Ja, da sam ti bivši dečko, gledao bi ti sve vlogove i pratio bi te svuda. Govorio bi sebi, je*ote, kakvu sam ja devojku izgubio - govorio je jutjuber, na šta se Zorannah nadovezala:

- Pa ti mi i jesi bivši dečko. Hvala ti, Bogdane, na lepim rečima. Malo me je sramota, sve si u pravu, dobro si rekao - šokirala je Zorannah pratioce, koji su ostali u nedoumici da li govori istinu ili se samo šali.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

01:48 SKANDAL U KONTRA ŠOUU! ZORANNAH LUPILA ŠAMAR GASTOZU: Blogerka iznervirana, on joj poručio: To me LOŽI! (VIDEO)