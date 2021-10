MARININA POSLEDNJA ŽELJA! Pred smrt PREKLINJALA dužnike: Kad umrem, dajte pare mom Laći i Futi!

Mesec dana pre nego što je preminula Marina Tucaković je zvala bliske saradnike sa estrade koji joj godinama duguju pare i molila ih da novac daju njenoj porodici, saznaje Kurir.

Prema rečima jedne pevačice koja je tada razgovarala s tekstopiscem, ona je bila svesna toga da joj se kraj bliži i na svaki način je pokušavala da finansijski obezbedi svog sina Milana Laću Radulovića i supruga Aleksandra Futu Radulovića. Između ostalog, rekla joj je da se ne ljuti ni na koga sa estrade, ali da je činjenica da su se mnogi o nju ogrešili. - Marina o tome javno nije htela da govori, ali zna se da su joj mnogi sa estrade ostali dužni pare. To nisu mali iznosi. Kad sam s njom pričala o tekstu za novu pesmu, rekla mi je da se loše oseća i da ne veruje da će moći da mi napiše stihove, pa mi je tad rekla da pozovem njenog sina Laću da mi on napiše pesmu. Ona je bila svesna toga da neće još dugo živeti i htela je da posao prebaci na sina. Tad mi je rekla da je na mnoge ogorčena, ali da je nemoćna da naplati dugove od pevača, jer se svi prave ludi - rekla je naša sagovornica.

Tucakovićeva je, napominje ona, pred smrt zvala sve dužnike i molila ih da bar njenoj porodici daju novac.

- Neću reći ko su ti ljudi, radi se o vrlo poznatim imenima. Marina ih je i ranije molila da joj plate za tekstove, ali su se pravili ludi. I na kraju, onako bolesna i iznemogla, zvala je neke od njih i rekla im da kad prođe korona i počnu da rade, njenom suprugu i sinu daju pare koje su dužni. Naravno, oni su obećali da će to uraditi, kao i mnogo puta do sada. Ukoliko se to ne desi, podržavam odluku da Laća javno kaže ko je sve i koliko dugovao Marini za pesme - završava naša sagovornica.

Podsetimo, pre nekoliko meseci Laća je ispričao da je u sukobu sa Svetlanom Cecom Ražnatović upravo zbog para. Ona mu nije dugovala novac, ali njemu je zasmetalo to što mu je Ceca u poruci napisala da su njegovi tekstovi skupi kao da ih je Marina pisala.

Takođe, poznato je da je Aca Lukas dugo bio u sporu sa Futom i Marinom zbog para. Oni su pevača svojevremeno tužili zbog novca koji im, kako su oni tvrdili, on duguje za jednu turneju. Sud je tada presudio u njihovu korist, ali kako je Marina jednom prilikom izjavila, Lukas to nikada nije isplatio.

- Kada su svojevremeno radili turneju, Futa je morao da pozajmi pare da bi ga isplatio unapred, a dogovor je bio da kada se sve to završi, od koncerata da ugovoreni deo novca. Iznos je bio baš veliki, on to nikada nije uradio, čujem da kaže kako je dao na ruke, ma jeste, bogati - ispričala je svojevremeno Tucakovićeva.

