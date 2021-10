DA JE I SVETI PETAR, MIROSLAV MORA DA DA DNK! Nada Obrić o Ilićevoj ljubavnici i očinstvu: SRAMNO je kako se ponaša! SVE SE ZNA!

Nada Obrić, koja je čak četiri puta upela da pobedi karcinom, otkrila je zbog čega osuđuje ponašanje Miroslava Ilića koji izbegava da da DNK kako bi se dokazalo očinstvo Devina Antonovića, čija je majka Mirjana bila pevačeva ljubavnica.

"Pratim to ovih dana i ne razumem šta se dešava. To je nešto što se dešava iz dva poteza. Da se krv i dobije se rezultat ili jesi otac ili nisi. Ovo se razvuklo pa gubi svaki smisao. Ovo sada pokazuje i mnoge druge stvari. Sramotno je da ovakav benigni slučajevi traju pet pet godina. Može on da bude Sveti Petar, ali mora da da DNK. Ako si čist, pa sto puta si dao krv na analizu. Eto šta vam govori to što Miroslav izbegava analizu. Ja poznajem Miroslava, mnogo smo radili zajedno i ne mogu da verujem da je sebi dozvolio takvu stvar i da se sada u ovim godinama vuče po sudovima. Sve se zna, u našoj branši svako sve zna. Iskrena da budem, ne mogu da verujem da Miroslav sebi dozvoljava ovoliko maltretiranja, na kraju krajeva sve će se saznati. Ima svedoka koliko hoćete.

Podsetimo, Miroslav i Mirjana su, kako se ranije pisalo, dugo zajedno išli na njegove turneje, družili se sa njegovim prijateljima i putovali po svetu. Bili su do ušiju zaljubljeni jedno u drugo, a ona neretko javnost podseti na pikanterije iz njihovog nedašanjeg odnosa, a objavila je i biografiju.

- Koji je ovaj Miroslav? - napisala je jednom prilikom na Fejsbuku Mirjana, jasno aludirajući da ne prepoznaje nekadašnjeg ljubavnika.

Poznato je da su se upoznali tokom njegove, Brenine i Popovićeve turneje u Americi, a varnice su zaiskrile čim su se ugledali. Ljubav je trajala godinama, sve dok Miroslav nije odlučio da prekine vezu, ali i svaki kontakt. Mirjana je tada već rodila sina Devina.

Ilić je svojevremeno tužio Antonijevićevu za - proganjanje.

Mirjana je, inače, svojevremeno ispričala da je Ilićeva supruga Gordana glavni krivac što se on posvađao s Brenom i Sašom Popovićem.

- Gordana je oterala sve ljude od njega, posebno nije volela Brenu i Sašu, jer su se družili sa mnom. Ubedila ga je čak da je Brena krišom htela da uzme čašu iz koje je pio za DNK analizu - kazala je jednom prilikom Mirjana.

