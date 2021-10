ĐOLE ĐOGANI IŠAO KOD PSIHIJATRA: Zbog ovoga je morao da potraži stručnu pomoć, RASPADAO SE i sve mu ona kriva

Đole Đogani imao je buran ljubavni život, a zbog toga je čak morao da se suoči sa sobom, te da sebi prizna da pravi grešku i da pokuša da je ispravi.

Naime, Đogani je priznao da je morao da potraži psihijatrijsku pomoć.

– Veoma teško sam podneo razvod i prvi put u životu nisam znao da se snađem. Kada smo gradili kuću u kojoj sada živi Slađa, pravio sam dva sprata, veliko dvorište, zamišljao sam da ću u tom nekom delu, kada budem deda, peći roštilj… Video sam unapred ceo život sa njom. Zamišljao unuke. I odjednom kraj. Ja sam se bio potpuno izgubio. Nisam znao ni šta ni kako dalje. Molio sam je da sednemo i pričamo i vidimo u čemu je problem… Ma bilo mi je mnogo teško. Čak sam išao kod psihijatra. Tražio sam stručno mišljenje – ispričao je svojevremeno Đole Đogani.

–Zvao sam i Slađu da zajedno odemo na razgovor da vidimo kako ćemo da se ponašamo u novoj situaciji i prema deci jer ja nisam znao kako. Ona me je tada puna sebe pogledala i rekla: ’Ti i treba da ideš kod psihijatra.’ Jesam jednom uspeo da je odvedem i njoj se to nije dopalo… Ja sam nju u tom periodu razvoda mnogo štedeo i u medijima, i dobio sve po svojim leđima. Jer nisam ja bio taj zbog kojeg se desio razvod nego ona… Bila je mlada i mnogi su je zaveli. Neki ljudi ne mogu da izdrže popularnost i pare, i njih to može da košta života. Slađa nije mogla da se snađe sa popularnošću i novcem. Nismo mi imali ništa mnogo, ali uz nju su se tada zakačile neke sponzoruše drugačijeg načina života i neki muškarci koji su je hteli za sebe i obećavali joj svašta. On se pogubila i počela da traži od mene više slobode nego što supruga i majka dvoje dece treba da ima. Recimo, da sa drugaricama izlazi do dva sata noću, a da ja sedim kod kuće i čekam je. Recimo. To je bio jedan od njenih uslova. Meni to nije odgovaralo i rekao sam joj: ’Ajde lepo da završimo sa svim tim.’ Prošao sam kroz velike probleme, ali u glavi sam odlučio da napravim taj rez i mislim da svako ko je u toj situaciji ne treba da produžava agoniju nego da stvar istera na čistac - rekao je Đole koji sada sa Vesnom živi u skladnom braku i ne ponavlja stare greške u partnerskim odnosima.

