NASTAVLJA SE DINASTIJA ĐOGANI: Nina Đogani otkrila čime će se baviti, pa progovorila o sestri Luni i zetu Marku

Sestra Lune Đogani, Nina Đogani se na dva meseca povukla sa društvenih mreža, a sada j eotkrila kakvi su joj planovi i u kom smeru će ići njena karijera.

- Ne želim mnogo da otkrivam, ali imaće veze sa plesom. Snimaću dosta i to za društvene mreže. Pripremam svašta nešto. Pevanjem nemam ambiciju da se bavim. Jednostavno se ne vidim u tome - istakla je ćerka Anabele Atijas i Gagija Đoganija.

- Ako ikad odlučim da se bavim time, moraću mnogo da poradim na svom glasu, ali zasad zaista ne želim da se bavim muzikom.

Osim toga, Nina se osvrnula i na činjenicu da je postala tetka.

- Predivno je to. Osećaj je neopisiv. Miju volim nenormalno. Popravi mi dan kad je vidim. Luna i Marko su se super snašli. Luna je već sad malo ozbiljnija jer na stvari gleda dosta drugačije. Marko isto. Svoj privatni život više ne želim da eksponiram u javnosti jer mi je to dosad mnogo lošeg donelo. Sve i da nešto podelim biće to svedeno - zaključila je Đoganijeva.

