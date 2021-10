DŽIDŽA PONOVO STUDENTKINJA! Okrenula novi list, ide za Ameriku i NE MARI ZA CECINE KOMENTARE: Jednim citatom joj odgovorila!

Aleksandra Stojković Džidža izjavila je da se seli za Ameriku, u jutarnjem programu na Kurir televiziji priznala je da se ipak šalila kad je to rekla a potom i podelila sa nama vesti da je skoro ponovo student.

- Moram da kažem da se šalim sa tim. Biće turneja po Americi, ali daleko od toga da ću da se preselim tamo. Ostajem u Srbiji, ja sam veliki patriota i nema tih para za koje bih otišla iz Srbije. Porodica je razolog, ja ne mogu bez mame i tate, ovde mi je društvo i život. U Kragujevcu sam sad, odlučila sam da završim muzičku akademiju. Džidža ponovo studentkinja, ne mogu ni ja da verujem - kaže Bosančeva ćerka.

Pevačica Ceca Ražnatović i Dragan Stojković Bosanac nedavno su se sukobili u emisiji, gde je došlo do žešćih reči. Ceca je u jednom momentu pomenula njegovu ćerku Aleksandru Stojković Džižu, rekavši Bosancu da ako je tako dobar producent, zašto onda nije od ćerke napravio zvezdu.

- Uvek imam informacije šta se dešava, jer se to snima dosta ranije. Znate kako, postoje tu neke stvari za koje je Dragan u pravu i mogla sam ja više njega da slušam, recimo što se tiče tog estradnog sveta, ali ja sam uvek sve radila na svoju ruku. Tata je više folker, a ja više naginjem na urbanu stranu. Cecine reči me nisu pogodile, da jesu ja bih se sigurno oglasila i mislim da taj moj citat potpuno objašnjava kako ja gledam na to - rekla je Džidža i dodala da se više neće oglašavati na tu temu.

Podsećamo, ubrzo nakon Cecina izjave oglasila i Aleksandra Stojković Džidža, koja je na svom Instagram profilu napisala:

"Meni ne treba novac, draga. Ja radim za umetnost", pisalo je na fotopgrafiji, a onda je dodala:

"Još jednom, ovo je moj odgovor na celokupnu situaciju i ujedno odgovor novinarima. Volim te tata, najviše"

