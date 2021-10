LUKASOV MENADŽER BESAN! Severina je ŠOVINISTA, treba joj zabraniti ulazak u Srbiju! U HEJT Slovenima je glumila sebe! LICEMERKA

Idejni tvorac saradnje Ace Lukasa i Severine bio je i njegov menadžer i producent Saša Mirković. On je imao ideju da pevači urade hit jer je, prema njegovim rečima Seve do juče bila em srpska snajka, em živela u Srbiji i koristila sve benefite ove države. Međutim, kada je pročitao njenu izjavu Mirković je kao i Lukas odmah odustali od saradnje.

foto: Ata images, Damir Dervišagić

- S obzirom na to da je Severina bez razloga rekla to što je rekla iako je dugo živela u Srbiji napala našu državu, nikakvog dueta neće biti. Već smo joj skrenuli pažnju na izjave koje je dala o našem patrijarhu, ali se ona pravdala da se to nije desilo. Međutim, posle ovakvih njenih izjava i naših sugerisanja ona je nastavila da se izjašnjava šovinistički o celom srpkom narodu. Mi kao nacionalisti stojimo iza svoje nacije, ali za razliku od nje, poštujemo i tuđe nacije. Kosmopolite smo i volimo svakog građanina sveta bez obzira na to koje boje kože, vere ili nacije bio - smatra Mirković.

foto: Nebojša Mandić

- Eto, Severina je imala dva braka sa Srbima, pa ne razumem njene stavove s kojima sama sebi skače u stomak. Neverovatno je da kao izvođač dozvoli sebi toliku dozu primitivizma. Nekoliko puta sam razgovarao sa Goranom Bogdanom i Hristinom Popović koji se pojavljuju u spotu "Hejt Sloveni". Umetnici su na pravi način izneli ovu ulogu, a ona je očigledno igrala samu sebe i to je dokazala svojim izjavama. Ako postoji osoba kojoj treba da se zabrani ulazak u zemlju posle ovakvih izjava to je ona - zaključuje Mirković.

Podsetimo, Mirković je aludirao na kampanju koja je bila osmišljena kao pomirenje među narodima bivše Jugoslavije. Upravo je karakteristika video spota bosanskog magazina Buka - Hejt Sloveni, još ste živi? - koji je objavljen kao nesvakidašnja kampanja protiv govora mržnje, a u kojem Seve glumi kasirku. Ona se priključila kampanji, a širi mržnju što je Mirkoviću zasmetalo.

