SA TOMOM SAM SE PRVO POTUKAO PA SMO POSTALI NERAZDVOJNI! Roker iskreno ZA KURIR o saradnji sa pokojnim Zdravkovićem!

Milić Vukašinović napisao je brojne hitove narodne muzike, među kojima je i pesma "Sećaš li se Sanja" koju je otpevao pokojni Toma Zdravković.

Njih dvojica bili su, kako roker kaže, nerazdvojni drugovi, ali nije bilo tako od početka. Čim su se upoznali, Milić i Toma su se posvađali i potukli, ali su taj sukob ubrzo rešili.

- Ne znam što me Bjelogrlić nije zvao da uradimo ovo u vezi sa pesmom jer je to neverovatna scena. Dovoljna je činjenica što je Toma smatrao da je to najlepša narodna pesma koju je čuo u životu. I taj način kako smo se prvi put sreli i potukli, a kasnije postali prijatelji, nesvakidašnji je.

Jeste li ispratili nedavni koncert Bijelog dugmeta na kojem je izbio skandal sa Tifom i Alenom?

- Nemoj to da zoveš "koncert Bjelog Dugmeta".

- Nego kako?

- To je ... Bregović je inače pošteno krenuo da radi 40 godina. On i Alen i orkestar za svadbe i sahrane. E, to je dok mu još radilo neko poštenje kod njega. Onda, posto je bilo malo publike, on ili menadžer, skontaju da je bolja najava logo Bjelog dugmeta. Tako je sve bilo puno ljudi koji su izvarani.

Šta mu zamerate konkretno?

- Gledao sam ga na televziji kad je na pa pitanje novinara zašto ne sastavi grupu nego ovako radi, on odgovorio:" Pa ovo je grupa, muzika evoluira, eto umesto gitara sad su duvači". Kakvu je on priču smislio... Prodao ljudima maglu.

Ima li nešto novo kod vas na čemu radite?

- Spremio sam album, dosadila mi je ova pandemija, čekam da prođe pa da promovišem pesme. Bubnjar je imao zdravstvene problem pa se sve oteglo. Ali, imamo 13-14 pesama i tome se radujem.

Šta Vam je neostvarena zelja?

- Sve moje želje su bile ostvarive. Moje želje su bile normalne. Imao sam viziju da imam grupu u trojci i da sviramo teški rok. To sam ostvario. Našao sam ženu svog života, evo već deset godina smo zajedno.

Je l ste je prevarili za to vreme?

- Ja sam završio sa varanjem. Pre Suzane sam varao non stop. Nijedna nije mogla da me zaustavi. Tada sam stao. Sa Suzanom se poklopio pun krug. Svaka veza opstaje kada ženina sekaualna mašta prevazilazi muškarčevu.

Kako to?

- Pa nijedan muškarac čija je seksualna mašta njegove partnerte prevazišla njegovu nikada je neće ostaviti niti prevariti. Kad me neko pita šta je ljubav, ja kažem "to je emotivno kanalisana pobuda seksualnog nagona". E, to objavi da se više ljudi ne zanose.

