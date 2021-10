PLASTIČNE OPERACIJE IDU UZ NJIHOV MENTALNI SKLOP! Zorana Pavić žestoko oplela po koleginicama: Njih 10 imaju ISTA USTA!

Pevačica Zorana Pavić je za osam meseci smršala čak 20 kilograma i transformacijom oduševila mnoge, a sada je progovorila o plastičnim operacijama.

Ona je ovom prilikom otkrila i da li bi nešto "sredila" na sebi, a potom komentarisala i koleginice koje su, kako kaže, urađene na isti način.

foto: Kurir televizija

"Ja mislim da na meni ništa veštačko ne bi dobro stajalo. Postoje žene kojima to stoji, tako su satkane i mentalno i ide uz njih, ali uz mene ne i nikada tu želju nisam imala", rekla je Zorana za "Grand Online".

"Jako mi je važno da budem svoja. To neko kloniranje što ista usta možemo videti na deset koleginica čini ih istim. Nemojte pogrešno da me shvatite, svako treba da promeni na sebi nešto što će ga učiniti srećnim samo kažem da to ne stoji svima", objasnila je ona.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/Grand Online/M.M.

Bonus video:

00:11 CECA I BOGDAN NA ROMANTIČNOJ VEČERI NA KIPRU Ne skidaju osmeh sa lica, pevačica ŠALJE POLJUPCE, sve pršti od ZALJUBLJENOSTI!