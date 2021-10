VREĐALI SU ME I OSTAJALA SAM BEZ IČEGA! Suzana Mančić priznala kroz kakav PAKAO je prolazila: Ljudi nisu imali RAZUMEVANJA!

Voditeljka Suzana Mančić se tokom svoje dugogodišnje karijere bavila različitim profesijama. Pevanje, voditeljstvo, gluma - sve je to obeležilo njen višedecenijski rad, ali kako kaže njen profil nije bio prepoznat kao kategorija.

- Ja sam vodila najprestižnije manifestacije, od Oskara popularnosti do raznih festivala i uvek sam ja bila ta koja je najavljivala nagrade, a ja sam ostajala bez ičega - priznala je Suzana.

Svaki početak karijere je težak, ali kod ove voditeljke bio je izraženiji jer je konstantno bila pod budnim okom javnosti. Ono što joj posebno smeta je što nije mogla da istakne nijedan svoj talenat.

- Ljudi za to nisu imali razumevanja. Kažu nit si pevačica, niti si voditeljka,niti glumica. Nije im bilo jasno šta ja to radim, a ja sam samo želela da oprobam sve svoje talente i mogućnosti. Multimedijalnost je prepoznata i više nisam svaštar kako su me nazivali, onako uvredljivo - prisetila se Mančićka kroz šta je sve prošla.

