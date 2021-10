ŽIVELA JE SA MUŽEM I 3 MESECA POSLE RAZVODA: Katarina Sotirović priznala sve o najbolnijem životnom periodu! Još uvek smo PORODICA

Pevačicu Katarinu Sotirović znamo još dok je pevala u "Koktel" bendu, a onda je započela i samostalnu karijeru. U jednom trenutku je odlučila da napusti Srbiju zbog inostrane karijere svog supruga, košarkaša Aleksandra Rašića.

Pevačica je sada posle deset godina pauze rešila da se vrati svom poslu, a otkrila je i šta se dešavalo na privatnom planu za sve te godine.

Kaća je otkrila i ne tako lepu vest da je stavila tačku na brak sa Aleksandrom, međutim posle razvoda ostali su u dobrim odnosima. Ono što je neobično je da i nakon razvoda pevačica još uvek živi u istoj kući sa svojim sada već bivšim suprugom.

- Znate li seriju "Ljubav, navika, panika"? Mića i Vera su razvedeni, ali žive zajedno, e tako Sale i ja sada, živimo zajedno oko 3 meseca. Svi nas pitaju: "Jeste se pomirili?", ja kažem da nismo, nego čovek treba da se preseli u svoj stan, a taj stan se renovira od parketa do plafona i dok se sad sve to ne završi on je kod nas. Kažem mu: "Gde ćeš sad po stanovima, mi smo porodica još uvek bez obzira što smo razvedeni" - ispričala je pevačica u emisiji "Grand magazin", a onda otvorila dušu i priznala da joj je razvod teško pao, iako je sa suprugom ostala u dobrim odnosima.

