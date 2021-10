ŽELJKO ZADREMAO NA TROSEDU! Šašić se opružio i ZASPAO dubokim snom u studiju KURIR TELEVIZIJE!

Željko Šašić zadremao je pred početak snimanja emisije "Sceniranje", koja se večeras emituje na Kurir televiziji od 20 časova. Snimanje je bilo organizovano prošlog četvrtka, a folker je u studio Kurir televizije stigao čio i veseo.

foto: Nemanja Nikolić

Međutim, čim je seo na trosed odmah se opružio i zaspao. Voditeljka Ljiljana Stanišić je u više navrata pokušala da probudi pevača, ali bezuspešno. On je izgleda toliko bio umoran da mu je nekoliko sekundi bilo dovoljno da utone u duboki san.

foto: Nemanja Nikolić

- Željko, juhu, budi se, počinje emisija - vikala je voditeljka, ali uzalud. Tek kad su organizatori preko razglasa digli glas, a pevačev bed Randevu zasvirao, on se trgnuo.

foto: Nemanja Nikolić

- Ja zaspao. Šta da vam kažem, ceo dan sam bio na snimanjima i mrtav sam umoran. Ovaj vaš krevet je preudoban i odmah me slomilo. Evo, budim se i sad sam kao nov. Ništa ne brinite. Meni je dovoljno i pet minuta da odremam i onda izgledam kao da sam spavao osam sati - objasnio je Šašić.

foto: Nemanja Nikolić

Tako je i bilo. Željko se brzo rasanio, snimanje je počelo, a on je bez dlake na jeziku otkrio sve o svom životu, o čemu do sada nikada nije govorio u javnosti. Ali ne samo to, Šašić je otpevao nekoliko svojih najvećih hitova, otvoreno govorio o Aci Lukasu, bivšoj suprizi Sonji. Voditeljka Ljiljana Stanišić mu je postavljala direktna pitanja, a on je bez zadrške ispričao i koliko ga je bolelo što je ćerka promenila prezime na društvenim mrežama, ali i o tome što ga je doskorasnja devojka Katarina Lazić optužila da ju je matretirao i drzao kao roba tokom njihove višegodišnje veze.

foto: Nemanja Nikolić

.kurir.rs/Ana Denda

