BOSANAC I CECA U ŽESTOKOJ RASPRAVI OKO AKCENATA! Ražnatovićka izgorela od BESA: Treba li publici titl dok ja pevam ili govorim?

Nastup sjajne Božane Saćipović (23) iz Niša pao je u senku zbog žestoke rasprave žirija u "Zvezdama Granda" i to oko dikcije.

Iako je takmičarka oduševila sve izvođenjem pesama "Vidim nas" od Adila i "1003" Tamare Todevske i dobila šest glasova, njeno poreklo i akcenat dali su šlagvort Popoviću da ubaci žišku i pokrene pravu lavinu kod žirija.

Inače, takmičarka je u emisiji priznala da je u šoku zbog maksimalnog broja glasova žirija i tvrdila da je vežbala za takmičenje.

- Vežbala, vežbala i navežbala je - našalila se Marija Šerifović, pa dodala da se čuje da zna da peva, ali da je zbog treme i straha bila niska i nesigurna.

- Imaš dobar temelj da budeš dobra pevačica - dodala je Mara, a Ana Bekuta priznala da je "pala" već na prvu pesmu.

- Muzikalna si jako, lepa, prelepa - rekla je Bekuta, Ceca dodala da je kao proizvod odlična, dok je produkciju zanimalo da li zna gde je selo Vrtop, odakle su inače i roditelji Viki Miljković.

- Ne znam, odrasla sam u Nemačkoj, sad živim u Nišu- odgovorila je takmičarka. Produkcija se našalila da bi bilo sjajno kad bi Viki davala časove dikcije, što je povelo polemiku.

Ceca je stala u odbranu svoje kume, budući da je odrasla na jugu Srbije, koji je poznat kao kraj gde ljudi imaju specifičan akcenat.

- Da li narodu dok pevam treba titlovanje ili dok govorim? - pitala je ljutito Ceca, pa dodala da nije u redu da se pravi diskriminacija zbog geografskog položaja.

- U školi se uči i na javnim mestima se uvek govori književnim srpskim jezikom, a na narečjem kojim govoriš u kući. Postoji književni jezik kojim ti ne govoriš - objasnio je Bosanac u obraćanju Viki, dok je Ceca branila svoj kraj i akcenat.

- Kakvu je dikciju imao Toma Zdravković? - pitala je, a članovi produkcijskog žirija odgovorili su da se on ne računa jer je bio specifičan.

- A to je specifičnost, ma majke ti - rekla je Ceca, pa se obratila Bosancu: - On je do malopre govorio "ćuj", "ba", "slušaj", a sad se koncetrisao na književni, ma ajde molim te!

Nakon rasprave žirija, došao je red da se obrati pažnja i na takmičarku, budući da sa šest glasova ima pravo da sama odabere mentora.

- Izabrala bih Mariju Šerifović - rekla je takmičarka, a Bosanac dodao da jedva čeka da vidi i čuje kako će Mara da poradi na dikciji sa ovom takmičarkom iz Niša.

