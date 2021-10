POMEN BORI DRLJAČI: Prošlo je godinu dana od smrti čuvenog narodnjaka, scena na groblju je TUŽNA, pojavila se JEDNA koleginica

Bora Drljača preminuo je 11. oktobra 2020. godine, a sada su se njegovi najbliži okupili na godišnjem pomenu na Bežanijskom groblju.

Mala grupa ljudi obeležila je ovaj datum, a svima se na licu videla tuga. Od poznatih se pojavila pevačica Milena Plavšić.

Podsetimo, pevač je imao probleme sa zdravljem, a 2020. godine je preminuo u 80. godini. Pevač je inače imao teško detinjstvo o kom je ranije govorio.

1 / 7 Foto: Zorana Jevtić

"Rođen sam u selu Donja Suvaja u Bosni, i to u najgore ratno vreme kada je narod bežao od neprijatelja da spase živu glavu. Preko šuma i gora su se ljudi sklanjali u Grmeč. Bilo je mnogo naroda, sela su bila prepuna ljudi. Nije bilo kao sada, sela pusta, a gradovi se popunjavaju", govorio je Bora Drljača u jednoj od svojih poslednjih ispovesti.

On je ispričao da je do pete godine bio dete rata, rodio se 1941. od majke Soje Gaković koja je imala 19. godina.

foto: Damir Dervišagić

"Kad sam imao tri godine, ubili su mi majku, a ja ostao živ u njenom naručju. Majke se ne sećam, ali po pričama ljudi, bila je žena heroj. Uvek sam patio za njom, a tada je bilo mnogo žena koje su rađale decu i kad ja zaplačem, ona koja doji svoje dete odmah me uzme u naručje i uvali mi sisu. Sisao sam mleko od jedno stotinu žena. Nisam imao majku, ali ljubav mnogih dobrih žena sam osetio. Pio sam stotinu raznih mleka i zato sam u mladosti i tokom života bio zdrav, pa me i dan-danas glas služi, kao i pre 50 godina", prisećao se svega Bora Drljača.

"Ja sam Drljaču volela kao brata, bio je mnogo dobar čovek. Ja nisam obraćala pažnju da li će dolaziti kolege. Nisam došla da brojim. Ja sam došla i ispoštovala svoje, cenila sam ga i nemam ništa ružno da kažem. Zašto neko nije došao, to nije moje da komentariše. Nisam ni obraćala pažnju, niti razmišljala u tom pravcu. On je jednostavno zaslužio da mnoge kolege dođu, ja sam to ispoštovala i drago mi je što sam mogla", ispričala je Milena Plavšić za "Pink.rs".

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs/K.Đ.

