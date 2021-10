OVO SU POSLEDNJI STIHOVI KOJE JE ČUVENA MARINA NAPISALA: Uradila je pesmu NJOJ za samo 10 minuta, posebno će se pronaći ŽENE

Poslednja pesma koju je Marina Tucaković napisala jeste "Moda i sloboda", a sada je poznat i tekst ove zabavne numere.

Ivana Bogićević, finalistkinja "Zvezda Granda" otpevala je pesmu, a tekst glasi:

"Modu i slobodu, oduvek volim ja, ostalo u hodu može, a i ne mora. Noćni provod, lude zabave, samo mogu da me poprave."

Kompoziciju koju je mlada Ivana izvela delo je legendarne Marine Tucaković, koja ju je u naletu inspiracije napisala za samo deset minuta.

"Ana, moja mentorka ju je zvala i zamolila da posluša melodiju. Nakon deset minuta me je pozvala i rekla, pogledaj tekst, poslala sam ti. Nisam mogla da verujem kakav je tekst napisala Marina. Kao da me poznaje. Pitala sam Anu da li joj je pričala kakva sam ja osoba, jer me pesma bukvalno opisuje. 'Ne, pa to je Marina, zato je i najveca', rekla mi je tada Ana", otkrila je Ivana.

