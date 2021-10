DRAGANA PROGOVORILA O INCIDENTU, NEBOJŠA TVRDI DA ONA LAŽE! Grnčarski: Ona mene maltretira, ušla je u ALKOHOL!

Nakon vesti da je Nebojša Grnčarski presreo suprugu Draganu na ulici gde ju je vređao i pretio joj, ona je detaljno objasnila šta se desilo.

foto: Nemanja Nikolić, Dragan Kadić

- Oko 9 časova jutros izašla sam iz stana koji sam iznajmila u tajnosti kako bi se sakrila od Nebojše koji se nalazi u drugom stanu u centru grada. U stanu živim sama jer sam bila prinuđena da troje dece ostavim sa njim. Kao i svaki put, iz zgrade izlazim vrlo oprezno kako me niko ne bi video. Uputila sam se ka pijaci "Bajloni" da bih kupila namirnice. Na putu do pijace ušla sam u ulicu Đorđa Jankovića iz pravca Venizelosove. Na samom početku ulice primetila sam Nebojšu Grnčarskog koji mi ide u susret. On se nalazio sa druge strane ulice, preko puta mene. Spustila sam kišobran kako me ne bi video. Skrenula sam u Skadarsku ulicu ubrzanim hodom. Na polovini ulice videla sam Nebojšu kako me prati. Kada je video da sam ga primetila, obratio mi se rečima: "Stani je*aću ti majku, kur*etino jedna, sahraniću te, zapamtićeš me za ceo život. Nisam ništa odgovorila, nastavila sam da hodam i ušla sam u menjačnicu koja se nalazi u ulici Cara Dušana. Zamolila sam radnika da pozove policiju, jer u tom momentu nisam imala mobilni. Radnik se uplašio, dok je Nebojša stajao ispred i vređao me. Par dana unazad nije uspeo da me pronađe, pa mi je slao preteće poruke tipa: "Je*aću ti majku, videćeš ti ko sam ja" - navela je Dragana.

Podsetimo, incident je prijavljen oko 9 jutros u policijskoj stanici Stari Grad.Na osnovu procene rizika, Grnčarskom je izrečena mera zabrane kontaktiranja i prilaženja Dragani Grnčarski.

Nebojša Grnčarski tvrdi da Dragana ne priča istinu i da ima, kako on kaže, problem sa alkoholom.

- Tvrdim da nikakvo fizičko i psihičko maltretiranje sa moje strane prema Dragani nije bilo. Ona je u poslednje vreme ušla u alkohol i tada su nam se pojavili problemi u braku. Ona je mene maltretirala kad je bila pod dejstvom alkohola. Posle letovanja otišao sam sa troje dece u selo. Tada me je porukom obavestila da se iselila u drugi stan. Ostao sam sam da se brinem i staram o troje dece. Za dva i po meseca samo ih je tri puta posetila. NIko od nas ne zna ni gde je ni čime se bavi. Nadam se da ćemo naše nesuglasice rešiti na miran način u brakorazvodnoj parnici. Molim vas da zarad naše troje dece više se ne bavite našim životima - rekao je Nebojša Grnčarski.

foto: Dragan Kadić

