ERA OJDANIĆ OTKRIVA ZAŠTO NIJEDNOM NIJE POSETIO BORIN GROB! Pevač se nije pojavio na pomenu, otkrio POTRESAN san o DRLJAČI

Danas je na Novom bežanijskom groblju održan jednogodišnji pomen pevaču narodne muzike Bori Drljači. Na iznenađenje mnogih, na Borinoj godišnjici smrti nije se pojavio njegov prijatelj i kolega Era Ojdanić, od kog je bio gotovo nerazdvojan.

Era je za medije otkrio zbog čega se danas nije pojavio na grobu svog prijatelja.

- Borina deca me nisu zvala ni na pola godine, ni sada na godišnjicu. Nisam znao da će pomen biti održan danas i zato se nisam pojavio na grobu svog velikog prijatelja na današnji dan - počinje priču Era i otkriva detalje sna koji je na njega ostavio jak utisak.

- Pre tri noći sam sanjao pokojnog Boru pred zoru sa još jednim čovekom stoji. Vidim ga u mladim godinama kad sam ga upoznao... Tanak, visok, lep kao lutka i ispred njega neka metalna kapija i on mi kaže: ''Pogledaj, brate moj, udariše kolima i razbiše kapiju...'' U tom trenutku se ja probudim i pitam se kako mi je Bora to došao na san. Ja ga nikad nisam sanjao i vrlo retko sanjam. Baš sam bio pod utiskom, ne mogu da vam opišem koliko sam se obradovao. Posle sam otišao u moju crkvu i zapalio mu sveću za pokoj duše, jer sam ga sanjao. Znači stvarno me se poželeo, da me čuje, da me vidi... Nešto tu ima... - kaže Ojdanić drhtavim glasom i otkriva da od sahrane nijednom nije posetio grob pokojne muzičke legende.

- Nisam do sada nijednom posetio njegov grob, ali moraću da ugrabim vremena da odem. Ne znam zbog čega me nisu njegova deca obavestila o pomenu. Ja im ne zameram, verovatno se nisu setili, nemaju vremena... Video sam da je bila Milena Plavšić danas na pomenu, ona je bila jako vezana za Boru - kaže Era i nastavlja:

- Mnogo vremena smo Bora i ja proveli zajedno, kako na turnejama, tako i ovako privatno. Strašno mi nedostaje, kad god uđem u neki studio osećam kao da će da se pojavi odnekud i zapeva, ali njega nema... Ne mogu da se pomirim s tim da ga nema - kaže Era i dodaje da mu posebno teško pada jedna stvar kada je reč o sećanju na Boru.

- Setim se Bore kad vidim jagnjiće na ražnju kako se okreću i to kako je on voleo da prvi proba uvek. Uvek je tražio one zaponjke da proba... Moram mom saborcu, Bori Drljači, odneti za pokoj duše dva zaponjka na grob - priča Era kroz suze.

