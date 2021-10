LUKASA BOLJE DA NE SRETNEM! Šašić OTKRIO ISTINU o promeni prezimena ćerke Sofije i odnosu sa BIVŠIM PRIJATELJEM

Željko Šašić ima ćerku Sofiju, koju je dobio iz braka sa Sonjom Vuksanović. Posle razvoda od Sonje, mediji su brujali o raznim skandalima, a najviše pažnje izazvala je promena prezimena Sofije, iz Šašić u Vu (Vuksanović) na društvenoj mreži Instagram.

- Ne pridajem značaj društvenim mrežama. Mislim da Sofija nije bila svesna koliko su novinari to pompezno objavili. To je bila šala. Prezime se tek tako ne menja. Moraće da se uda, a možda to prezime bude značajno, pa poželi da doda crticu - rekao je Šašić.

Na pitanje o pomirenju sa Lukasom, rekao je da nema problem, ali da je bolje da se izbegnu, jer bi to samo bio neobavezan razgovor.

- Bolje da se izbegnemo. Mi smo se čuli i razgovarali o svemu i svačemu kada su svi mislili da smo u svađi. Nama se razilaze putevi, dva smo sveta različita - otkrio je Šašić.

