OVAKO JE IZGLEDAO AUTOMOBIL NAKON ŠTO JE SILVANA U NJEMU IZGUBILA ŽIVOT: Isplivala fotka uništenih kola: STRAVIČAN prizor (FOTO)

Legendara pevačica Silvana Armenulić tragično je izgubila život u saobraćajnoj nesreći pre tačno 45 godina, 10. oktobra 1976. godine na autoputu Beograd - Niš, kada se vraćala s koncerta.

Sa njom je nastradala i njena sestra Mirjana Barjaktarević, koja je bila trudna i violinista Rade Jašarević, dok je treća sestra Dina Bajraktarević Nikolić kako je jednom prilikom ispričala za dlaku izbegla smrt.

Silvana je imala 37 godina kada je poginula.

Na mrežama je isplivala stara fotografija s mesta nesreće, na kojoj se vide kola u kojima je pevačica bila i koja su skroz uništena!

Prema rekonstrukciji nesreće, na ravnom putu "ford" se kretao brzinom od oko 150km/h, a onda je iznenada počeo da prelazi u levu, suprotnu kolovoznu traku i usledio je sudar. Desna strana "forda" takvom silinom se zakucala u kamion da mu je kompletno izvalila prednji desni točak, poluosovinu i podvukla se pod njega.

Pogledajte Silvanin automobil nakon sudara sa kamionom:

Silvana je bila udata za Radmila Armenulića, poznatog jugoslovenskog tenisera, sa kojim ima ćerku Gordanu koja danas ima 56 godina, a on se ranije u svojoj ispovesti prisetio detalja strašne nesreće.

"Vraćala se iz Aleksandrovca i u jednom trenutku ju je zabolela glava. Pevala je tamo u nekoj kafani i udarila glavom u neki šiljak, pa se s Miodragom Jašarevićem zamenila u Kolarima i on je seo za volan. Da li je pao u šećernu komu ili je zaspao, šta se desilo, to se ne zna ni dan danas. On inače nije vozio brzo, a tada se valjda oslonio na gas i direktno su udarili u kamion. Na mestu su ostali mrtvi on, Silvana i njena sestra Mirjana, koja je bila u drugom stanju. I to je cela priča", prisetio se Radmilo ove tragedije.

