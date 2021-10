NE MOGU DA ME SKINU SA PARTNERA KAD SE ZALJUBIM! Marina Visković odbrusila na pitanje i otkrila šta joj je KLJUČNO kod muškarca!

Jedna od najzgodnijih i najatraktivnijih pevačica sa domaće scene Marina Visković odgovarala je na pitanja svojih fanova, te otkrila šta misli o pritisku okoline da se uda.

"Kako se nosiš s pritiskom okoline oko udaje, rađanja i sl?", glasilo je pitanje.

"Sutra mogu da se udam da mi je stalo šta selo misli. Ne treba mi niko, uživam sama u sebi, najjače do sada", jasna je bila pevačica koja je otkrila da najviše novca troši na putovanja, a onda je usledilo jedno nepristojno pitanje: "Imaš li tetovažu na intimnom mestu?"

"Da, imam majmuna", odbrusila je Marina Visković, koja je dodala da se teško zaljubljuje, ali se "lako zanese".

"Zaljubim se samo ludo ili nikako. Ne mogu da me skinu sa partnera, ponašam se kao derište", poručila je pevačica i do detalja opisala kakve muškarce voli!

"Volim muškarce koji su smrtno zaljubljeni u mene, a pritom su džentlmeni, znaju da se ponašaju, poštuju me, imaju empatiju i žele da me učine srećnom, ali slušate sad ovo ne zbog njih da bi dobili mene u krevetu ili gde god, nego da bih ja bila dobro, e a tu mnogi poginu u igrici... tetovaže reče? Koga briga, ako me voli može i rog da ima", napisala je Marina Visković na svom Instagram storiju.

Marina Viković nakon skoro 10 godina ljubavi za koju su svi verovali da će se krunisati brakom raskinula je prošle godine s Mirkom Vukovićem, a godinu dana kasnije priznala je da je iz prethodnog odnosa izašla sa mnogim emotivnim povredama i da joj je sada najveća uteha njen pas Atila, od kojeg se ne odvaja, kao i da se u vezi dešavalo svašta.

