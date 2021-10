INDI PROGOVORILA O BORBI ZA ŽIVOT I PRIZNALA DA JE SOLO: Bilo je STRAŠNO, nadala sam se da ću PREŽIVETI! Sada imam manje od 55 KG!

Pevačica Indira Aradinović Indi je poslednjih godinu dana doživela pravu fizičku, a kako kaže, i psihičku transformaciju.

- Moram priznati da je ova transformacija kroz kilograme uticala i na moju psihu. Imam situacije kada mi se neke stvari izbrišu iz sećanja. Mislim da sam dosta bolji čovek postala i poradila na sebi. Fizički, a i psihički sam se dosta promenila, a tek ću - započela je Indira.

- Prošla godina je bila teška za mene, bila sam ličnost godine sa tim posledicama. Mi nismo uznapredovali za takvu vrsu operacija, tek ćemo - priča Indi.

Osvrnula se i ja svoju borbu za život nakon operacije želuca, i otkrila da je situacija bila ozbiljnija nego što bilo ko može da zamisli:

- Bilo je mnogo strašno, ja sam to tek po izlasku iz bolnice saznala. Po izrazima lica sam videla da je strašno i ništa mi nije bilo jasno. Borila sam se za život i nadala se da ću preživeti. Nikad ja nisam imala previše kilograma, po prirodi mi priliči nekih 55 kilograma, a sada imam i manje. Desi se da mi nekad padne imunitet, ali ja to odmah nadomestim svojim infuzijama koktelskim i idem dalje - rekla je pevačica.

- Promenila sam se, ali ne previše. Ono najbolje sam ostavila kod sebe, mislim da sam samo dobila ono što zaslužujem. Odličila sam da se ljudima koji me prate odužim nekim velikim hitom. Ja sam bila srećna što su me prihvatili i sa viškom kilograma, ali ja nisam bila srećna, želela sam promenu - otkriva pevačica.

Ovom prilikom progovorila je i o rođenoj sestri Editi Aradinović, pa otkrila koliko su zapravo slične.

- Edita je mlađa verzija mene. Važno mi je kad mi kaže ''Jao, pa mi nismo toliko različite''. Sestre smo pobogu, ne možemo biti toliko različite, ali opet jesmo - kaže Aradinovićeva.

Otkrila je i da je nedavno okončala vezu, te da više nije zaljubljena.

- Naravno, meni samo nije jasno što se to još uvek ne dešava. Zaljubljena nisam, bila sam, to je prošlo. U tom momentu sam bila srećna, ali ako čovek nije srećan odnos automatski treba da se prekine. Žena može da bude srećna i sama, a kada nije srećna u odnosu treba da napusti vezu - kaže pevačica.

- Žene me uglavnom ne vole, ali jake i ostvarene me vole. Teško je naći kvalitetnu osobu za provoditi vreme. Smeta im moj stav, to što znam šta hoću, šta neću. Poslednji partner je manipulisao mojim emocijama, samo sma izgubila vreme. Nema kompromisa u ljubavi, ili se desi ili se ne desi, ja sma sve dala. Nikada nisam opraštala prevaru, tačnije nisam ni bila prevarena da ja znam - zaključila je Indi u emisiji ''Premijera - Vikend specijala''.

